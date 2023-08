Duro golpe para Los Pumas: Tetaz Chaparro se rompió el tendón de Aquiles y se pierde el Mundial 2023

El madaraguiense Nahuel Tetaz Chaparro, pilar izquierdo de Los Pumas, único en el puesto con experiencia mundialista, se quedó fuera del Mundial que arranca el 8 de septiembre, y en el cual la Selección debuta el día siguiente ante Inglaterra. Cabe destacar que el marplatense Joel Slavi también formó parte de la convocatoria.

El ex jugador de Biguá de Mar del Plata sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, y por eso deberá dejar el plantel. Michael Cheika mandó a llamar a Lucio Sordoni y Mayco Vivas a la concentración de El Faro, en Portugal, para elegir quién será el reemplazante del primera línea de 34 años.

Probablemente esperando esa decisión es que la UAR todavía no oficializó la baja, sino que solo informó sobre su lesión.

🚨 Parte Médico Los Pumas Nahuel Tetaz Chaparro sufrió la ruptura del tendón de aquiles de la pierna izquierda. ¡Mucha fuerza Nahuel! ¡Te deseamos una pronta recuperación! 💪 Gracias por tu compromiso y entrega incondicional 🫶🇦🇷#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/kioTGIY09Z — Los Pumas (@lospumas) August 22, 2023

Tetaz Chaparro viajaba, en principio, como suplente de Thomas Gallo, con la alternativa -y ventaja- no solo de poder formar de izquierdo, sino también de pilar derecho (el tamaño lo ayuda, mide 1,88 y pesa 121). Por experiencia y prestancia, es una baja clave para el pack argentino.

¿Quién lo reemplaza?

Si hay que guiarse por los pilares que Cheika puso en el avión, la elección lógica sería la de Vivas, izquierdo natural con 1,87 120, que además puede jugar de derecho. En cambio, Sordoni es derecho natural (1,90 y 124). Por eso hay que ver qué piensa el australiano en ese sentido. La salvedad es que evalúe la posibilidad de que Joel Sclavi, que es derecho, actúe también de izquierdo, puesto que no le es ajeno. Así entra Sordoni entre los 33.

Con las dos chances abiertas, se da una casualidad: Vivas y Sordoni surgieron del mismo club, Atlético del Rosario, y compartieron el seleccionado M-20, Los Pumitas, en el Mundial del 2018. Los dos tienen 25 años y fueron convocados a Los Pumas tras esa Copa juvenil. En su debut, vs. Irlanda en el 2019, Sordoni entró por Santiago Medrano, de derecho. En el de Vivas, vs. All Black en el 2019, ingresó por Tetaz Chaparro.

Mientras tanto Los Pumas siguen entrenándose en la soledad del complejo deportivo en El Faro, donde estuvo el plantel que terminó cuarto en el Mundial de Inglaterra 2015. Allí, donde no ingresan familiares, periodistas ni hinchas, el plantel prepara el amistoso de este sábado vs. España en Madrid, como única escala previa a viajar el 1° de septiembre a Francia.

La idea del staff sería que, en el estadio del Atlético, ingresen jugadores que no vienen sumando muchos minutos en el equipo más que probar el conjunto titular que arrancará en 18 días en Marsella frente a los ingleses, quienes también sufrieron la baja de un jugador, el medio scrum titular Jack van Poortvliet. Además, la Rosa espera por las sanciones de Owen Farrell y Billy Vunipola, quienes, siendo así, no jugarían frente a Los Pumas.

Después del amistoso en España, Los Pumas volverán a Portugal para seguir pensando en la Copa, en la que tendrán a estos otros rivales en la fase inicial: Samoa el 22 en Saint Etienne; el 30 vs. Chile en Nantes, misma sede para cerrar el 8 de octubre frente a Japón.