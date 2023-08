Gremios docentes en contra de los “vouchers educativos” que propone Javier Milei

Alejandro Salcedo, titular de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), analizó la propuesta de Javier Milei, de privatizar la educación y que cada persona deberá abonar un voucher para acceder al aprendizaje escolar y universitario.

En este sentido, Salcedo explicó que “las propuestas de Milei de privatizar la educación van en contra de la historia argentina que tiene una tradición de educación pública, que es una educación de calidad y que puede mejorar, pero que de ninguna manera la privatización va a hacer que sea una escuela mejor, más igualadora”.

En esa línea, el representante de los docente bonaerenses sostuvo que “la escuela pública estatal en la Argentina fue igualadora de derechos y de oportunidades. Y si hay algo que no va a ser lo que se llama la mano invisible del mercado, es que sea igualadora de derechos, porque los derechos se utilizan siempre y cuando haya un marco de igualdad de oportunidades. Y la privatización, la mercantilización de la educación nunca puede traer soluciones al país”.

Asimismo, remarcó que “el país es en muchos ámbitos educativos un país muy importante, un país de punta. La tecnología que nosotros desarrollamos en el CONICET y en todos los ámbitos de desarrollo del conocimiento hacen que no solamente no haya que privatizar, sino que haya que poner más presupuesto en la educación, la ciencia, la tecnología y el conocimiento”.

En cuanto al método que propone Javier Milei para acceder a la educación, Salcedo expresó que “los vouchers, que además de que ya son una experiencia que ha fracasado en muchos países, quienes proponen ese mecanismo no dicen cuál va a ser el monto. Y genera, en lugar de tener una escuela que sea pública y de calidad igualadora de derechos para todos, genera una competencia que va a ser desleal por un montón de razones, por el acceso a la información de los alumnos, de los padres y por la distinta posibilidad de promoción y difusión que tienen ya hoy los colegios privados”.

Y agregó: “Hay algunos colegios que se van a quedar con mucha matrícula y van a haber otros que no la van a tener. No van a poder llegar a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No menciona escuelas de islas, no hace distinciones con las escuelas rurales, y distintos mecanismos y distintas ofertas curriculares educativas que el Estado tiene en el día de la fecha”.

Para finalizar, Alejandro Salcedo, titular de UDOCBA, SENTENCIÓ: “Estamos totalmente en contra de cualquier intento de privatizar la educación, de generar mecanismos que vayan en contra de que el Estado esté lo más presente posible en la vida de la educación de la Argentina”.

Fuente: Provincia Noticias