"La pobreza y lo ilícito se vinculan demasiado en Argentina"

En el marco de la presentación del libro "Conurbano Salvaje" que se desarrolló el pasado jueves por la tarde en la Facultad de Derecho, el destacado periodista de La Nación, Daniel Bilotta, dialogó con UPM de Radio Mitre, en donde repasó como surgió la idea del libro, como también la actualidad política.

"Son historias individuales, en algunas grupales que lo que intentan es reflejar es la realidad de una zona que condiciona muchísimo la vida de todo el país, ya que concentra un gran caudal de electores, el más importante del país, sino porque viven en total desigualdad", comenzó el periodista.

Y continuó: "Recorrimos barrios periféricos, que nos sorprendieron y conmovieron, y tratamos de llamar la atención ya que estas zonas necesitan una intervención urgente del estado, porque en este nivel, la pobreza se reproduce muy fácil en Argentina, incluso lo ilícito se vinculan demasiado a la pobreza".

En relación al título del libro, el escritor señaló: "Primero me pareció fuerte pero después lo fui aceptando porque en realidad, si es salvaje significa que el estado se encuentra ausente. Vivimos en un estado de naturaleza donde impera quien tiene más fuerza, entonces eso va definiendo la cultura y la manera de entender al poder del estado, que muchas veces dice defender a los pobres; las historias ponen en duda un poco eso".

"Hay que entender que para muchos menores de edad, el delito es un estilo de vida y no una forma de vida deplorable, y eso está concentrado en nuestras historias que contamos en el libro".

Por otro lado, el periodista fue consultado por las elecciones PASO y la actualidad del país: "Votó casi el 70% del padrón, en general votó el 80%, significa que hay unos 4 millones de votos dando vuelta. Probablemente las tres fuerzas políticas intenten capturar votos de esa porción".

Y detalló: "La impresión que da es que el que votó a Milei, dificilmente se arrepienta, por lo que implica. Quien votó a Massa, tenga que pensar que es lo que le puede garantizar bajo esta situación que estamos atravesando y Patricia Bullrich, tal vez la más sorprendida, debe pensar cómo hace para posicionarse con un candidato que la podría complicar en algunos temas, donde Milei aparece mucho más radical que ella misma".

Para Bilotta, "Cristina Fernández de Kirchner se corrió de la escena principal porque no está segura que Kicillof pueda retener la Provincia y pareciera, mas convencida que Massa no va a poder estar en segunda vuelta" al tiempo que consideró que "Macri sigue siendo el líder del PRO ante una Bullrich que no sacó una diferencia considerable".

El destacado periodista Nacional se refirió además al rol del radicalismo. "Creo que a través de esta PASO y de ella a la General hay que ver encriptadamente lo que ocurra con la UCR a nivel nacional que renueva autoridades en diciembre. La interna de Grindetti, donde Maximiliano Abad fue clave, ganó en 7 de 8 secciones electorales. Este es un dato importantísimo. Y Abad se consolida como una figura muy importante para presidir la UCR a partir de diciembre, porque da la sensación que el resultado de la interna lo condiciona a Gerardo Morales y a su principal socio del radicalismo para que uno de ellos sea el jefe del espacio a nivel Nacional".

Escuchá la entrevista completa: