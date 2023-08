Alfredo Lazzeretti: "No se puede poner en juego el derecho de la gente"

Los resultados de las elecciones PASO y las declaraciones del candidato a presidente nacional, Javier Milei, continúan retumbando en los rincones de nuestra ciudad, ya sea por sus comentarios sobre la pretensión de cerrar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), o su propuesta sobre reformar la educación a través de un sistema de vouchers.

Sobre estos temas fue consultado Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien dialogó con UPM de Radio Mitre y señaló que "no se puede poner en juego el derecho de la gente a acceder a la educación".

“En primer lugar quiero contarles a la audiencia que los rectores de las 57 universidades de la nación, el 20 de junio emitimos una proclama en defensa de la educación pública al cual adhirieron la mayoría de los candidatos presidenciales, menos uno. Eso fue positivo, ya que entendemos a la educación pública como un pilar constitutivo de la Nación Argentina", comenzó el decano.

Y continuó: "Este país es lo que es porque siempre jerarquizó la educación pública. Esto brinda la posibilidad del ascenso social, ya que si la educación fuese arancelada, lo único que haría sería estratificar las sociedades en distintas capas".

"De esa manera, los que tienen plata para pagar la universidad son los que acceden y los de las clases inferiores no tienen ninguna posibilidad. Así la educación se convierte en una mercancía y las sociedades se transforman en estratos, que es ajeno a la idiosincrasia que ha tenido el sistema educativo argentino. Somos respetuosos sobre la decisión de la voluntad popular, pero también uno como rector se ve en la obligación de advertir a la comunidad las implicancias que pueden tener determinadas políticas que quieren destruir un sistema universitario en Argentina", añadió.

En relación a los comentarios sobre el Conicet del candidato libertario, Lazzeretti contó: "Cuando se ataca al Conicet, la audiencia debe saber que el 80% de toda la investigación pública en el país se realiza en las universidades nacionales y que el 80% del personal del Conicet trabaja y da clases en la universidades nacionales. O sea, somos instituciones que trabajan permanentemente de forma mancomunada".

"Tenemos una educación pública de mucha calidad y que ha sido el resultado del esfuerzo de generaciones. No se puede poner en juego el derecho de la gente que tiene la voluntad de estudiar y no cuenta con los recursos", puntualizó.

En último lugar, señaló: "Creo que esto está en juego y es importante ser consciente a la hora de tomar una decisión. Se debe tener presente una sociedad en la cual uno accede a una educación, que la compra como una mercadería, con lo cual el que tiene plata compra y el que no, no compra. En un país en el que existe una educación no arancelada, que posibilita que todo aquel que quiera estudiar pueda hacerlo, se configuran sociedades muy distintas".

