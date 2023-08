De la Torre: "Vamos a un escenario de segunda vuelta con Milei y Bullrich"

Joaquin de la Torre, senador de la provincia de Buenos Aires, remarcó en CNN Radio sobre los saqueos de los últimos días: "Todo lo que vimos en la superficie eran claramente gente movida e instada por transas y vendedores de drogas en distintos lugares del conurbano, y alguna pequeña parte de la policía residual".

Desde CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, de la Torre estableció: "Todos los efectos y el largo del proceso tenía que ver con gente que podía soltar el lío y tenía la capacidad de controlar la situación. Los episodios fueron controlados y no se generalizó porque las circunstancias no daban para que se generalice". E informó que los saqueos sucedieron en el norte, noroeste y oeste del conurbano, pero no en el sur, "donde la situación social es más complicada" y lo que demostraría que los hechos fueron controlados.

"Siempre que la política ve otras cosas, el delito crece porque se aprovecha y se corre el alambrado", puntualizó el senador.

En este punto remarcó que el poder ejecutivo bonaerense estuvo dormido: "Hubo 16 saqueos previos en el interior. Si no se previó que esto podría pasar, habla de su poca capacidad y sensibilidad de la situación. Y en el peor de los casos pudo haber sido cómplice".

Y contó: "La justicia está investigando, ya hubo allanamientos por tema de narcotráfico y ya encontraron elementos saqueados. Lo que confirma la participación de los grupos que tienen que ver con la droga".

Por otro lado, de la Torre manifestó que la oposición está competitiva: "Juntos por el Cambio tuvo menos diferencia en esta elección que en la del 2015. En estos comicios la gente tomará la decisión y hará lo necesario para que el kirchnerismo no gobierne la provincia de Buenos Aires, no hay que subestimar la capacidad de decisión de la gente".

Es por eso que adelantó que los bonaerenses votarán a Grindetti, más allá de si cortan o no boleta a favor de Javier Milei. Y recalcó: "La elección del peronismo fue muy mala. Si no hubiera fragmentado la oposición habría 15 puntos de diferencia".

Respecto al fenómeno encabezado por el candidato presidencial liberal, el dirigente observó: "El fenómeno Milei lo sostuvo los jóvenes y tiene que ver con el encierro que sufrieron. Y son de derecha porque el progresismo y la izquierda sostuvieron la cuarentena eterna. Hoy se les paran a sus padres y se preguntan porque van a votar a un sistema que los hicieron más pobres".

Y adelantó: "El gobierno hará una elección mucho peor de la que hizo".

Por último criticó que el periodismo "siga creyendo en los encuestadores que fueron parte de operaciones previas" y que luego "erraron los resultados por 20 puntos". Y confesó que se sorprendería si la izquierda no crece en cuatro puntos.

Y determinó: "Vamos a un escenario de segunda vuelta con Javier Milei y Patricia Bullrich".