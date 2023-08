Gripe aviar: desde Provincia recomiendan evitar la circulación por el Puerto

Continúa la preocupación por la aparición de lobos marinos muertos por gripe aviar, hallados en las playas de Mar del Plata. Por este motivo, la Zona Sanitaria VIII recomendó, a través de un comunicado, evitar la “circulación de personas o vehículos por las playas o zonas afectadas”.

Además señalaron que “ante la presencia de un lobo marino, no acercarse con mascotas, evitar el contacto con aves silvestres o superficies que podrían estar contaminadas con secreciones o heces de aves”.

El pasado viernes, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la circulación de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 detectados en lobos marinos de Mar del Plata.

Desde ese momento, las autoridades portuarias en conjunto con Prefectura restringieron el acceso a la escollera sur y resguardaron el lugar para evitar que las personas se aproximen a los animales.

En relación esto, el presidente de la organización proteccionista Fauna Marina, Juan Lorenzani dialogó con El Marplatense y brindó un panorama sobre cómo se encuentra la situación del virus en la ciudad.

"Después que se hizo el trabajo de remoción de animales muertos, el día viernes de toda la zona del puerto, se contabilizaron 11 en la lobería y 4 o 5 en el resto de la zona portuaria. Solamente un animal se detectó muerto el pasado domingo, en la zona de La Banquina y después con respecto a la escollera sur, se veían algunos ejemplares con síntomas como por ejemplo ese temblequeo de cabeza, pero no se registraron más muertos", dijo desde Fauna Marina.

"El cierre de la escollera es más que nada para evitar posibles contagios, que la gente no se acerque. Es por eso que hacemos el mismo hincapié en la playa. No se sabe si se puede contagiar al ser humano y es ahí donde hay que tomar la precaución", indicó el referente de organización proteccionista.

"La recomendación es no acercarse al animal, no arrimarse a menos de 15 metros, no llevar mascotas y no alarmarse, sino simplemente guardar distancia con el animal. Porque un animal que sale muerto a la playa no va a contagiar a los ciudadanos de la ciudad, solamente se contagia por contacto. O sea que la precaución hay que tomarla más que nada en aquellas personas que están caminando por la playa", concluyó Lorenzani.

Hasta el momento se contabilizaron más de 40 lobos marinos muertos en la costa de Mar del Plata.