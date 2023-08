Denuncian a una maestra por maltratar a niños de 5 años en un jardín

Luego de conocerse la noticia de que en el mes de julio, un grupo de padres de la localidad de Quequén, partido de Necochea, denunció a una maestra de jardín por maltratos reiterados contra sus alumnos de 5 años, y la posterior defensa de la causa a cargo del abogado marplatense Julio Razona, Yamila, madre de uno de los niños agredido dialogó con Un Problema Menos de Radio Mitre Mar del Plata, y narró de primera mano el calvario sufrido por los infantes, en la institución educativa "Nuestra Señora de la Merced".

"Nos enteramos por una mamá, que se dio cuenta de que la nena estaba atravesando por algo medio raro en el jardín. Que cada vez que la veía a la docente, la nena se aferraba y se negaba a ir. Planteaba que no quería volver más al jardín. En ese momento, esa madre nos preguntó a través de WhatsApp, si habíamos notado algo raro en la clase de expresión corporal, en donde sucedió todo esto", comenzó la madre.

Y siguió: "En ese momento, nuestros hijos empezaron a confesar: que era una profesora que gritaba mucho, que los insultaba. Mis nenes decían que esa maestra los maltrataba, los encerraba y los golpeaba. Ahí empezamos a tomar cartas en el asunto y a pedir explicaciones".

Al ser consultada por la cantidad de menores afectados por este hecho y la respuesta por parte del establecimiento, Yamila señaló: "Son 7 niños afectados. Nos atendieron de a uno, y no nos dieron explicación. Según ellos, no sabían nada, cosa que es raro, ya que en esa clase debe estar una maestra acompañando. Dijeron que es imposible, que quizás 'fue algo que a los nenes se les ocurrió'. En definitiva nos tomaron el pelo".

Por otra parte, la madre señaló que "en un principio, el colegio no tomó medidas. Lo único que nos dijeron es que podían poner cámaras de seguridad en el instituto, y que nos turnemos entre los padres para presenciar las clases. Luego a la maestra la apartaron del cargo".

"Fue mucho el trauma que les quedó a los nenes. Están muy afectados, les costó muchísimo hablar de lo sucedido y tuvieron muchos cambios en sus actitudes. Mi hijo no quiere dormir solo, se hace encima".

Para finalizar, la madre señaló que: "No sé qué le puede pasar a una persona por la cabeza. Maltratar a niños así. Lo que queremos es que se haga justicia, que se haga público. Desde la institución nos pidieron que por favor, esto no se haga público, que no se entere nadie de lo que había pasado. Que esto se arreglaba internamente".

Actualmente, el hecho se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial de Necochea. Se espera la realización de cámaras Gesell para determinar con mayor profundidad las responsabilidades del caso.

