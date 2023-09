Gadano: “No hay tiempo para llegar al gobierno a ver, esperar y aprender”

Nicolás Gadano, execonomista jefe de YPF e integrante del equipo de economía y energía en Juntos por el Cambio, compartió con CNN Radio su visión sobre la política energética y económica de Argentina.

En Regreso CNN de Federico Seeber, Gadano se refirió a la propuesta económica de Juntos por el Cambio con el ingreso de Carlos Melconian: "Patricia Bullirch resolvió que el liderazgo de los equipos económicos sea de Carlos Melconian. Esto tiene una distinción que es un trabajo muy elaborado y muy consistente".

"Ideas teóricas que no se pueden implementar no tienen sentido", señaló comparando a Juntos por el Cambio con las propuestas de Javier Milei y La Libertad Avanza. En este sentido, agregó: "No hay tiempo para llegar al gobierno a ver, esperar y aprender".

"Hay que tener un diagnóstico preciso, ir al gobierno y saber qué botones hay que tocar para hacer las reformas desde el primer día", expresó Gadano.

Desde el ámbito energético, el economista remarcó que "YPF es un actor importante dentro del mundo de la energía y de los hidrocarburos en Argentina. YPF hoy no es un problema para el Estado argentino como en el año 1989. Administrada correctamente, puede ser una herramienta de la política energética".

"En Argentina, a la política energética hay que pensarla dentro de un programa económico", destacó.

En relación a las medidas anunciadas por Sergio Massa, precisó: "Vinculándolo con la energía e YPF, Massa intensa presentarse como el que está al frente del proyecto de Vaca Muerta, pero evidentemente no tiene un programa para detener la inflación. Usa estas medidas como congelar los precios de los combustibles".

"Cuando congelas un precio no solucionas el problema de la inflación, sino que tenes dos problemas porque a las industrias que le congelas los precios le generas un problemón. Dándole una economía relativamente normal, la industria de los hidrocarburos y la energía van a salir para adelante y van a ser parte de la solución", concluyó.