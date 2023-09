Pino: "El campo debe recuperar un Ministerio porque somos el sector más productivo"

Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), criticó en CNN Radio los últimos anuncios realizados por el Ministro de Economía, Sergio Massa: "Hace una semana que el ministro de economía realizó una serie de anuncios y trató de aclarar algo que se entendió menos".

"Cuando escuchas a un Secretario de Agricultura, que dice que le va a dar un beneficio a la industria de crashing para que puedan traer soja de países limítrofes, y para que las plantas no estén con tiempo ocioso. ¿Y a los productores argentinos, qué?", se preguntó Pino en CNN Campo, con Martín Melo.

En este sentido remarcó que el panorama complicado hace que las decisiones sean complicadas. Y que deben transitar un camino de seriedad, "de sentarnos y discutir cómo pasar este pésimo momento".

A su vez, Pino contó que desde dentro de la institución se realizan "autocríticas sanas" y ahondó: "Pasaron 15 años y seguimos hablando de lo mismo y con la misma postura. La Mesa de Enlace ha dado muestras de querer cambiar de discusión y el resultado no es bueno".

Es por eso que abogó en "seguir insistiendo" y que deben salir de su zona de confort para involucrarse en la política: "Más gente del sector debe sentarse en los lugares de la toma de decisiones".

También se refirió al audio que circula sobre Carlos Melconian, en donde habla del campo: "Dentro de los 45 millones de argentinos, hay referentes que el futuro posible ministro debe tener en cuenta. Tratamos de insistir y de tratar de que todos podamos lograr un ambiente tan lógico para que el campo produzca más, que es lo que necesita el país".

"No sé si el nombre es importante, pero lo que sí lo es que Melconian tenga en claro que en la mesa de toma de decisiones debe haber gente idónea, capaz y con poder de decisión", señaló Pino.

Y enfatizó: "El campo debe recuperar un Ministerio porque somos el sector más dinámico y más productivo de la Argentina".

Por último, el ejecutivo de la SRA contó que un "alto ex funcionario del gobierno anterior" le confesó que la política ve al campo como "un dador permanente". Y que, "según la sangre que se le saque a este dador, dependerá la necesidad del gobierno".

Y terminó: "Esto demuestra que claramente no entienden nada de la realidad del campo. Al momento de poner en valor ese lugar que debe estar manejado por gente capaz, evidentemente pasa algo que no están. No es lobby, es mostrar la realidad".