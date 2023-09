Gripe aviar en lobos marinos: "Va a haber una gran pérdida de la colonia"

El número de muertes de lobos marinos por la gripe aviar sigue en ascenso en las costas bonaerenses y genera una gran preocupación e incertidumbre respecto al futuro de la especie.

"Estamos llevando un relevamiento desde la Fundación de los animales que han fallecido dentro de todo el espejo de agua del puerto. Ya sea escollera, la playa de la Base, el Náutico, incluso lugares adyacentes y al otro lado de las playas", comentó Juan Lorenzani, titular de Fauna Argentina, en diálogo con El Marplatense.

Hasta el momento, "entre el puerto y los lobos marinos que salen en distintas playas o balnearios, al día de ayer contabilizamos 98 animales muertos. Con respecto a los que están infectados, es muy difícil a simple vista decir cuáles son, salvo animales con síntomas. Te das cuenta recién cuando aparecen los síntomas o salen muy deprimidos a la playa, ahí sabés que ha avanzado la enfermedad", señaló.

Asimismo, resaltó que "es probable que el virus esté en todos los ejemplares, entonces ahí es donde viene el miedo y la pregunta. ¿Se puede extinguir la colonia de lobos?, particularmente creo que no, esto es como otro tipo de enfermedades que pudieron haber ocurrido a muchas especies animales. Por lo general puede morir una parte y sobreviven los ejemplares que pueden adquirir resistencia o ya de por sí son más fuertes".

De modo que "va a haber una gran perdida de la colonia porque en Mar del Plata ya tenemos contabilizados 98, más una gran cantidad en Necochea que es prácticamente la misma población. Sí hay un número importante de animales muertos", declaró.

Respecto a la propagación de la gripe aviar, dijo que "no sabemos cuánto tiempo más va a llevar esto, esperemos que sea lo menos posible. Mientras tanto estamos atentos, informándole a la gente que es lo principal en este momento, que sepan cómo comportarse si ven un lobo marino".

"Todas aquellas personas que tienen la posibilidad de ir a la playa a llevar a su mascota, la recomendación es muy simple, no acercarse, no obligarlos a volver al mar, no arrojarles agua para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Si llevás mascota que sea con correa para que tampoco tomen contacto con el animal afectado", concluyó.