La Selección Argentina pone primera en las Eliminatorias rumbo al Mundial

Tras los festejos por la obtención de la Copa del Mundo, la Selección Argentina comenzará su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 cuando reciba este jueves a las 21 a Ecuador en el Estadio Monumental. Por la segunda jornada, el seleccionado nacional visitará este martes a las 14 a Bolivia en La Paz.

Para el encuentro frente a la Tricolor dirigida por el español Félix Sánchez Bas, Lionel Scaloni tiene todo claro en cuanto al arquero y los defensores, pero posee algunas dudas en el mediocampo: en particular, en qué posición ubicar a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister para que ambos sean parte del once inicial.

Durante el Mundial Qatar 2022, el ex-River se ganó un lugar como volante central, mientras que el surgido en Argentinos Juniors lo hizo como el tercer volante, con mayor llegada al área. Sin embargo, en la presente temporada en el Chelsea de Mauricio Pochettino, el primero juega más suelto; lo opuesto le pasa al mediocampista con pasado en Boca, que se afianzó como eje en el centro del campo del Liverpool de Jürgen Klopp.

Asimismo, otro de los puestos que no tiene definido un dueño es el de centrodelantero: por un lado está Julián Álvarez, quien es una fija últimamente en el Manchester City y corre con ventaja tras ser uno de los goleadores argentinos en la Copa del Mundo; por el otro, está Lautaro Martínez, emblema de Inter que está atravesando un gran momento, convirtiendo 25 goles -igual que Lionel Messi- desde que la Scaloneta se consagró en Oriente Medio.

La formación de la Selección Argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

¿Qué dijo Scaloni?

Previo al debut, el flamante entrenador de la Albiceleste comentó: “La charla que tuvimos apenas los vimos (a los jugadores) fue que al final lo pasado ya está, fue muy lindo, fue histórico, pero ahora hay que seguir. El ADN del jugador, y más del argentino, es el de seguir ganando, de competir. Queremos seguir compitiendo en la misma línea, respetando a los rivales, sabiendo que ahora será mucho más complejo. Ninguno se puede dormir”.

“Esta camiseta, este escudo, este país implica mejorar constantemente. Tenemos una oportunidad buena. Los jugadores están bien, tenemos una base que viene hace tiempo y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar”, continuó.

Y ante la pregunta sobre el equipo para este jueves, Scaloni confirmó que ya lo tiene definido, pero no dio los nombres. “Lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Al final ya sabemos que cambiamos poco, no me dan motivos para cambiar, pero siempre podemos tener una sorpresa sabiendo que Ecuador es un buen equipo”, detalló.

Además, en los últimos días mucho se habló sobre si Messi viajará a la altura de La Paz para enfrentar a Bolivia, para la segunda fecha de las Eliminatorias. Scaloni fue muy claro y confirmó que Leo también jugará ese encuentro. “Ninguno se bajará si no es por lesión o algún problema”, admitió.

“Hablé ayer con Leo, está bien. Está contento y feliz. Encontró un lugar que lo quieren. Es feliz dentro de la cancha de futbol. A partir de ahí la disponibilidad está. Va a jugar todos los minutos que pueda jugar. No hay necesidad de ahorrar esfuerzos”, afirmó sobre los próximos partidos, incluido el viaje a La Paz.