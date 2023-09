El bimonetarismo de Juntos por el Cambio y cuestionamientos al gobierno nacional, por Daniel Artana

Daniel Artana, economista jefe de FIEL y quien trabajó junto a Carlos Melconian en el programa económico de Juntos por el Cambio, habló en CNN Radio sobre la propuesta de bimonetarismo de Patricia Bullrich: "Lo que se hace es permitir que algunas operaciones puedan hacerse en otra moneda, como la firma de un contrato en dólares y sin duda alguna de legalidad".

Desde CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Artana contó que la medida permitirá a los argentinos "usar los dólares que tienen en el colchón" y así darle "mayor profundidad contractual" a las operaciones en dólares.

"Lo que se habla acá es permitir para sumas pequeñas y sin costo fiscal, sin el riesgo de que la AFIP pregunte o intervenga, la gente si quiere pueda usarlos sin riesgo", explicó. Y estableció que la iniciativa tan solo abarca "tres páginas de un programa de 150 hojas".

Y se mostró en contra de la idea de dolarización de Javier Milei: "Hoy no se puede dolarizar porque no hay dólares, es una mala idea. Los dólares no están y endeudarse para obtener las reservas del Banco Central me parece muy imprudente".

A su vez, remarcó en la necesidad de "erradicar" el déficit fiscal, al que catalogó como el gran problema de la economía argentina. Es por eso que adelantó: "Queremos ir a un equilibrio en un año, antes del pago de intereses. Y concentrar eso en reducción del gasto público, ya que la presión tributaria es muy alta. Eso se puede hacer con la recaudación del impacto de la recaudación de la economía".

Por último, criticó la gestión económica del gobierno nacional: "El ajuste y el destrato a la gente de clase media y las familias de menores recursos la hizo todo el gobierno de Alberto Fernández. Esta economía está reajustada y le pegaron una paliza inolvidable a los salarios".

"Fue muy regresivo lo que hizo este gobierno y es lo que hay que corregir. Ese es el objetivo y eso al final de cuentas es reactivante y no recesivo", determinó Artana.