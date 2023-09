Sigue el diálogo entre UTHGRA y el Hotel Bristol, mientras rige la conciliación obligatoria

El secretario general de UTHGRA, Pablo Santín, informó que el Ministerio de Trabajo convocó a la conciliación obligatoria en el conflicto que el gremio mantiene con los dueños del Hotel Bristol, por lo que se levantó el acampe en la puerta de la empresa mientras sigue el diálogo entre las partes para intentar solucionar el conflicto.

Desde el gremio de hoteleros y gastronómicos detallaron que el conflicto se originó al descubrir la situación irregular con la que estaban inscriptos los trabajadores, lo que llevó a que durante el jueves se instalara un acampe en la puerta del hotel ubicado en San Martín y Buenos Aires.

“Notamos que hay mucho personal registrado como eventual y no es que haya ninguna eventualidad, es una empresa que trabaja todo el año”, comentó Santín en diálogo con CNN Radio Mar del Plata, a la vez que consideró duramente la actitud de la empresa: “Tiene una suerte de maniobra fraudulenta, donde tiene una modalidad muy complicada a la hora de hacer los contratos laborales. Tienen practicas muy dictatoriales, aunque suena muy fuerte”.

El secretario general de UTHGRA resaltó que en el Hotel Bristol “hay una gerente, una jefa de personal, que auspician esas maniobras, donde si les caés bien te llaman, si no les caés bien no te llaman. Si simpatizás o no, de eso depende de si te llaman o no”. Y denunció que a las dos delegadas gremiales que acaban de ser designadas en su cargo “las dejaron de llamar”.

El plazo de la conciliación obligatoria dictado por el Ministerio de Trabajo es por 15 días, por lo que ahora existe una mesa de diálogo en la que las partes intentan llegar a un acuerdo. “Nosotros les aclaramos que están los 15 día de conciliación pero que tienen que solucionar la cuestión de fondo, porque estas trabajadoras y otras están mal registradas”, adelantó Santín.

En cuanto a la actividad del gremio en la ciudad, el titular de UTHGRA remarcó que en la anterior gestión había 30 delegados en toda Mar del Plata y que ahora son unos 200. “Es importante porque es empoderar a los trabajadores, es enseñarles, capacitarlos, acompañarlos. Son muy importantes porque son la relación directa con los trabajadores; son el puente, quienes ayudan a sus compañeros a que estén correctamente inscriptos”, destacó.

En cuanto al crecimiento de los delegados, Santín aseguró que se debe a que “generamos confianza, trabajamos mucho, respondemos. Cuando un trabajador llama, independientemente de quien sea su empleador, nosotros vamos y respondemos. Y cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer, que es poner el sindicato al servicio de los trabajadores”. Y resaltó que entre 2004 y 2021 había 6200 afilados, y desde entonces -cuando asumió la gestión- se registraron 4800 nuevos trabajadores.