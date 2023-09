Día del Maestro: "Hay que amigarnos con la tecnología"

En el marco del Día del Maestro en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, la experimentada docente con más de 27 años de carrera, Sandra Constantio, contempló que deben "capacitarse constantemente para afrontar las problemáticas actuales".

"Uno elige esta profesión porque te quedas con el recuerdo de algún maestro que te marcó. En la Secundaria tuve un profesor que me acompañó por cinco años y me marcó en la carrera. Él era muy exigente, te daba una línea de trabajo, enseñaba distinto y tenía una gran pasión para dictar su curso, que generaba que sus clases nunca sean iguales, incluso nos hacía leer el diario", contó Constantio sobre su elección, en comunicación con "UPM" de Mitre.

Asimismo, remarcó que si bien por mucho tiempo no se dio cuenta, su profesor fue una de las inspiraciones que la llevó a elegir la carrera, a lo que añadió: "Uno lo ve en los alumnos también y me doy cuenta quién tiene pasta para seguir en la educación. Todos tenemos algo para aprender y algo para enseñar. Lo importante es saber escuchar al otro de forma consciente. El docente no es solo quien tiene muchos títulos en la pared, sino aquel que tiene esa oportunidad de apertura hacia el otro".

La experimentada docente comenzó a trabajar como maestra jardinera a sus 22 años y sobre sus inicios, recordó con cierto humor: "Fue en una sala de cinco y se quejaban porque era muy gritona, hasta los vecinos de enfrente. Con el tiempo mis cuerdas vocales me dijeron que había otra manera de enseñar y tengo un recuerdo maravilloso de mis treinta alumnos".

También, por su extensa carrera, detalló los cambios que percibe en la educación actual: "Hoy lo miramos de otra manera. Antes todos teníamos que ser iguales y la escuela era más autoritaria. Ahora lo pensamos desde la riqueza de la diversidad que tenemos en los alumnos y de los recorridos de cada uno. No es lo mismo dar una clase".

Y en la misma línea, la docente del Instituto Superior de Formación Docente N° 19 profundizó: "Dicen que cuando uno llega a la casa debe sacarse la mochila del trabajo, pero cuando se trata de niños es muy difícil olvidar todo lo que escuchaste. Justamente, el viernes terminé una jornada en la que remarqué el trabajo con empatía. No se puede trabajar sin saber lo que le pasa al otro o sin generar un vínculo con los alumnos".

"El docente debe capacitarse constantemente para enfrentar las problemáticas actuales. De hecho, hay una circular nueva acerca de cómo afrontarlas con un abordaje distinto al que teníamos hace diez años, donde se incluye la ESI, la vulnerabilidad de los derechos y la tecnología", acotó.

Al mismo tiempo, Constantio explicó que antes podían sacarle los teléfonos a los alumnos y guardarlos en una caja, pero ya no porque los problemas de las redes sociales "se trasladan al aula", con lo que es "imposible" que los celulares no participen en las escuelas.

"Hay que amigarnos con la tecnología. La educación no le está dando respuestas a los alumnos y es difícil abordar los problemas que tenemos con los planes que nos dan", concluyó.

