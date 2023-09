Gripe aviar en lobos marinos: la colonia del puerto migró y disminuyó notablemente

Continúa la preocupación por la presencia de gripe aviar en la ciudad y zona y la cantidad de lobos marinos enfermos que salen a las playas con síntomas y mueren.

A ello se sumó un nuevo factor, la migración de la colonia ubicada en el puerto y una disminución notable de animales, un accionar atípico por fuera de la época de reproducción.

Tras haberse registrado más de 100 casos de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en lobos marinos de Mar del Plata y al menos 98 ejemplares muertos por ello, los equipos del Consorcio Regional Portuario, Senasa, Prefectura Naval Argentina, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Fundación Fauna Argentina continúan su labor.

Sobre esto, el titular de Fauna Argentina, Juan Lorenzani dialogó con El Marplatense y explicó cómo se encuentra el panorama actual en la cuidad. "La situación en playas y dentro del puerto sigue más o menos, siguen saliendo animales que después mueren. Tuvimos un reporte de la zona de San Clemente la semana pasada. Hoy tuvimos aviso de que hay un par de lobos más dentro del puerto y otro en la playita, o sea que más o menos se mantiene, no es la misma situación e intensidad de los primeros diez días pero se mantiene", afirmó.

"Un dato curioso que notamos fue que el jueves empezamos a ver menos lobos marinos. El viernes, sábado y domingo la población del puerto migró y disminuyó a 120 ejemplares aproximadamente. Esto no significa que que se hayan muerto sino que se fueron del puerto y es muy probable que sean unos 350 lobos", indicó desde Fauna Argentina.

En cuanto al motivo, Lorenzani dijo que "puede tener que ver el estrés que está sufriendo la colonia por el tema de la enfermedad. Puede pasar que esto sea un hecho natural y yo creo que así lo es. Se puede dar cuando los animales se sienten mal, se desplazan hacia otros lados".

"Esa es la novedad y lo que a nosotros nos sorprende, porque la migración masiva es en diciembre cuando es la época de reproducción, pero en este caso estamos en septiembre, o sea que no hay motivo de una movilización de esta magnitud", mencionó el Presidente de la organización proteccionista.

Y agregó: "El fin de semana contabilizamos unos 100, 120 ejemplares en el puerto. No no se sabe en qué momento puede volver el resto. El dato que llama la atención es este, que se fue un grupo de lobos grandes de lo que es el puerto pero no quiere decir que no vayan a volver, eso sucede muchas veces".

"Hubo un caso similar en el puerto de San Francisco donde hay un grupo de lobos californianos. Le han hecho lugares especiales para que vivan y hace unos años de un día para el otro desaparecieron. El problema ahí fue por un tema de alimentación pero después volvieron. Así que quiere decir que los animales ante algunos eventos pueden reaccionar de esa manera", sumó Lorenzani.

"Con respecto a que siguen saliendo del mar enfermos, sí lo siguen haciendo en playas pero no en gran cantidad. Esta semana recibimos el reporte de tres ejemplares en playa y dos dentro del puerto. Tenemos que volver a hacer el recuento pero calculamos que subió a 125 lobos la cifra", concluyó desde Fauna Argentina.