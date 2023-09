Inflación: para el Centro de Panaderos de Avellaneda, el kilo de pan cuesta entre 800 y 1100 pesos

Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, habló en CNN Radio sobre el aumento del pan, luego de darse a conocer el nuevo índice de inflación: "El kilo de pan hoy ronda entre los 800 y los 1100 pesos".

El economista remarcó en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, que sufrieron un incremento "muy grande". Además de que la gente lleva menos porque "destina el mismo número de dinero".

"Espero que recuperemos el hábito de comprar tranquilo de comprar el pan en una panadería de barrio. En un país que somos productores de trigo y de las materias primas que hacen que funcione una panadería debería ser algo fluido y no deberíamos estar discutiendo esto", criticó Mora.

En este punto, observó que la pérdida del hábito en la compra del pan sucede desde hace años: "Por ejemplo, las facturas ya no se consumen constantemente porque tienen un costo alto como las masas finas".

Por otro lado, Mora también criticó la especulación por parte de las empresas: "En la última evaluación, el 22% la lista dieron un aumento del 40%. Es por eso que pedimos al Estado la fiscalización porque nadie controla a estos pícaros".

"Desde las empresas no hay respuesta, te dicen que todo aumenta, hay resignación y en eso está todo permitido y se pierden los precios de referencia", agregó.

En ese sentido, informó que la harina de valor oficial aumentó un 15%, mientras que la harina fuera de convenio lo hizo en un 40%. Y explicó: "Los molinos que entran dentro del fondo estabilizador tienen subsidios del Estado para la compra del trigo y la molienda. Hay molinos que no entraron, que son la mayoría, porque lamentablemente hay una puja y claramente no quieren ser auditados y no quieren que se sepa el flujo de venta que tienen".

Fue allí que Mora apuntó contra uno de los principales molinos: "En el pedido de cien bolsas de harina subsidiadas, te mandaban 40 de esa harina y 60 de otra y te hacían comprar el paquete, cosa que no corresponde".

Y también señaló a las panaderías: "Hay panaderías que compran harina subsidiada y con fondos del Estado te venden el kilo de pan a 1100 pesos".

Es por eso que informó que están trabajando junto a la Secretaría de Comercio en un proyecto, para generar un acuerdo en donde se reconozcan, a través de un logo, a las panaderías que comercien con harina subsidiada. "El kilo de pan no puede valer 1100 pesos", determinó Mora.