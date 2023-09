Jorge Macri: "No quiero el avance del kirchnerismo en la Ciudad"

Jorge Macri, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, analizó en CNN Radio el rol de la coalición, luego de las PASO y ya de cara a las elecciones presidenciales de octubre: "El resultado fue sorpresivo, cuando teníamos el deseo de salir primeros".

"Estamos muy cerca de Milei, tenemos buenas propuestas, buenos equipos y buenos candidatos. La gente es consciente que sabe que debe darle el mando a gente que tiene experiencia, que sepa hacerlo y que tiene recorrido", estableció Macri en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

Además sumó: "Confío mucho en el país que podemos construir desde Patricia, como podemos trabajar desde la Ciudad con un proyecto que muestre un norte de un país posible".

En este punto, también destacó que cuentan con candidatos "en todos lados" y que deben llevar el mensaje a cada lugar del país. "La agenda del arranque de esta caravana de Patricia toca ciudades que no son de las más centrales y no necesariamente hace las cabeceras del interior. Me imagino una campaña muy cerca de la gente, donde ella es genuina y directa con lo que quiere hacer y a dónde quiere ir", vislumbró Macri.

A su vez destacó la figura de Patricia Bullrich, candidata presidencial por Juntos por el Cambio: "Es igual cuando se prende la cámara o no, rodeada de gente y banderas argentinas y planteando un país posible y diferente, es lo que nos va a acercar a la gente. Vamos a despertar una esperanza de futuro distinto a lo que vivimos hoy".

"Cada elección es un mundo en sí mismo. Hay que volver a convencer, estar cerca y presentar propuestas", resaltó Macri, con motivo de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Fue allí donde hizo hincapié en unificar las propuestas con Martín Lousteau y resaltó una de ellas: "Martín propuso un Pase Cultural para adultos y es una gran idea a implementar".

También habló de las coincidencias con el ex candidato radical, como en la resolución de la problemática del Tren Sarmiento, la modificación de la Ley de Salud Mental y de que el código de desarrollo de la ciudad "pone en riesgo a los barrios con perfil residencial".

En materia de seguridad, Macri subrayó que ya está trabajando junto al flamante Ministro de Seguridad, Gustavo Coria. Y sumó: "Es imprescindible incorporar nuevas tecnologías y la redistribución de recursos".

Entre sus propuestas puntualizó en la implementación de los Puntos Seguros, la mejora de la iluminación en general, el uso de pistolas taser y la necesidad de aumentar los patrullajes policiales en moto.

En clave electoral, el actual Ministro de Gobierno porteño criticó al kirchnerismo: "Es al modelo que me enfrento y siempre tuvieron una política de romper esta ciudad, como ponernos palos en la rueda constantemente, traer conflictos a la ciudad porque piensan que solo afectan a los porteños y nos quitan recursos. No quiero el avance del kirchnerismo en la Ciudad, pero después la gente decidirá".

Y determinó: "Cuando imagino al kirchnerismo con chances de gobernar la ciudad, me preocupo".