Mar Chiquita: gran lanzamiento de campaña de Paredi y Walter Wini para ganar en octubre

En un acto multitudinario, el intendente Jorge Paredi y el candidato a sucederlo por Unión por la Patria, Walter "Wini" Wischnivetzky, lanzaron la campaña en el Partido de Mar Chiquita para "ganar en primera vuelta". "Junto a Jorge hemos trabajado muy fuerte estos cuatro años. En Argentina, es la derecha o son los derechos. Vamos con Massa presidente y Axel Gobernador", afirmó Walter.

Cientos de personas de todas las localidades del distrito se acercaron al Polideportivo Presidente Perón de Coronel Vidal. Walter Wischnivetzky, ganador de la interna de UP, remarcó: "La rencilla de familia terminó y hoy estamos juntos construyendo el futuro del Partido de Mar Chiquita".

Con Fabián Jacquet y Verónica Serantes a su lado, ambos primeros candidatos de la lista, "Wini" aseguró: "No queremos nunca más la derecha en la Argentina y para eso debemos reconstruir la esperanza y el hilo conductor del movimiento nacional y popular. Junto a Jorge Paredi hemos trabajado muy fuerte estos 4 años. En Argentina, es la derecha o son los derechos. Vamos con Massa presidente y Axel Gobernador".

Luego, el candidato a intendente detalló el trabajo realizado en diversas áreas de la gestión y proyectó: "Vamos a consolidar los derechos a la obra pública, a la vivienda, a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura, a la seguridad, a las mujeres, género y diversidades, para mejorar la calidad de vida de todos y todas".

Por su parte, el actual jefe comunal tuvo a cargo el cierre del acto e hizo un repaso de las obras, con énfasis en lo que viene. "Esta es la gestión que no se detuvo y no se va a detener nunca. El 10 de diciembre me tocará dejarle el lugar a Walter, un gran planificador, que seguirá por este camino de crecimiento y desarrollo. Y vamos a trabajar para un triunfo en primera vuelta con Massa y Axel", subrayó.

En el final, Paredi anticipó: "En estos tres meses que quedan vamos a terminar cosas que están en ejecución: el acueducto de Santa Clara a Mar Chiquita, el CAPS en Santa Elena y el natatorio cubierto y climatizado en Santa Clara del Mar".