Encuesta: Milei crece, Massa repunta y Bullrich cae

Un estudio de Opina Argentina, realizado a principios de septiembre, analizó la proyección de preferencia de los candidatos a Presidente de las principales fuerzas políticas de cara a las elecciones del 22 de octubre que viene.

En efecto, los primeros estudios de opinión pública tras las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) muestran al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, primero en el ranking de preferencia, seguido por Sergio Massa de Unión por la Patria, y en tercer lugar a la candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich

Según el sondeo nacional de Opina Argentina, el economista libertario creció 4 puntos tras las elecciones PASO, y cosecha un 34% de intención de voto, convirtiéndose así en el candidato a presidente que más creció desde las elecciones del pasado 13 de agosto.

Por su parte, el ministro de Economía y candidato del Unión por la Patria, Sergio Massa, también creció y logró pasar del tercer al segundo puesto, dejando relegada del escenario político a la líder de los halcones, Patricia Bullrich.

En detalle, el tigrense sacó un 27% en las elecciones PASO, pero de acuerdo al estudio realizado por Opina Argentina, entre el 1 y el 7 de septiembre sobre 2.359 casos (2.073 telefónicos y 286 presenciales) con un margen de error de +/- 2%, Massa creció a un 29%.

“Massa registra un crecimiento moderado, que está dentro del margen de error en relación con el resultado de Unión por la Patria en las PASO (27%). Lo que parece claro, hasta acá, es que (Massa) parece fidelizar y contener bien tanto su voto como el de (Juan) Gabois de las primarias“, señaló el director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis.

En esa línea, el consultor Nejamkis sostuvo que en el candidato del oficialismo, no encuentran “migraciones significativas de votantes, como le pasa a Bullrich con Milei“. “La gran apuesta de Massa es conseguir el apoyo de los que no fueron a votar en las PASO y ahora se pueden ver movilizados por el temor a un triunfo de Milei“, estimó.

En ese panorama, la más perjudicada parece ser la ex Ministra de Seguridad de la Nación, ya que, en las elecciones primarias Bullrich había cosechado un 28% de votos, posicionándose detrás de Milei. No obstante, con el correr de los días, el escenario se polarizó entre Massa y el libertario, por lo que la candidata amarilla, al día de la fecha, tendría un 25% de intención de voto

Es que, según indicaron desde la consultora Opina Argentina, la candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio, Bullrich, “parece enfrentar dificultades para retener la totalidad de los votantes PASO de Horacio Rodríguez Larreta“.

“Una parte de sus propios votantes de las primarias están migrando hacia Milei, y un porcentaje de los votantes de Larreta se muestran indecisos, o migran hacia otras opciones“, afirmó Nejamkis y agregó: “Eso produce que Bullrich caiga 3 puntos con relación a la cosecha de Juntos por el Cambio en agosto“.

Frente a este contexto, en la última semana, Bullrich reforzó su mensaje anti-kirchnerista, ignorando a Milei. “Su apuesta es recuperar votos con un discurso netamente anti-kirchnerista. Resta saber si la estrategia tendrá eficacia”, agregó Nejamkis.

Consecuente con esos resultados, Milei es el candidato con mejor imagen positiva: tiene 43%, pero con un 52% de rechazo. Por su parte, Bullrich tiene 36% de imagen positiva y 61% de negativa, mientras que Massa presenta un 34% y un 64%, respectivamente.

Por fuera del triunvirato más votado, la fórmula encabezada por Myriam Bregman en el Frente de Izquierda consigue un 3% de intención de voto, mientras que, Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, un 2%. Asimismo, hay un 4% que no sabe o no tiene decidido el sufragio y un 3% que manifestó que votará en blanco o no irá a votar.