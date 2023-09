Juegos Bonaerenses: catorce medallas en la última jornada y subcampeonato para Mar del Plata

General Pueyrredon quedó en el segundo lugar de los Juegos Bonaerenses y con una gran cosecha de medallas de oros en taekwondo, golf, beach vóley y tenis en la última jornada, la delegación local finalizó a dos preseas doradas de Lomas de Zamora.

En el cierre de la final provincial se cosecharon 14 doradas, con una gran actuación del taekwondo, golf, y tenis que sumaron tres en cada disciplina. Además, la natación PCD logró dos y en fútbol 11 el colegio Alfred Nobel se consagró campeón.

Los dos primeros puestos se repitieron como en el 2022: General Pueyrredon había cosechado 38 de oro, 12 de plata y 16 de bronce, a 3 doradas del primero.

Las medallas de oro fueron para Iara Denappole y Belén Enriquez en beach vóley, Iara Faramiñan y Josefina Sosa en beach vóley sub 18 libre, Nicolás Patti en golf sub 15 libre, Dante Leofanti en golf sub 18 libre, Máximo Mansilla en natación PCD sub 16 25 metros S10, Umma Deprez Gruntzig en golf sub 15 libre, Ambar Rondanina en tenis sub 18 single, Tomás Insanti y Matías Iriart en sub 14 doble libre, el colegio Alfred Nobel en fútbol 11 sub 16 escolar abierta, Lisandro Suárez en taekwondo sub 14 -45kg, Víctor Andrés Reta en taekwondo sub 14 -41kg;,Morena Leguizamón en taekwondo sub 14 -55kg, Lucía Sánchez en sub 16 single y José Ledesma en natación PCD sub 14 25 metros S8

Las cinco de plata fueron para Lihuel Angelini y Lautaro Torrente en pádel sub 18, Sofía Vallejos y Sofia Alioto en pádel sub 18, Jesús Bulacio en taekwondo sub 14 -33kg, Kevin Madril en taekwondo sub 14 -49kg y Tomás Bracamonte en taekwondo sub 14 -53kg.

Mientras tanto, las de bronce fueron para Goalball en única mixto libre y Mar del Plata en hockey sub 18 femenino.

Las 36 medallas doradas las completan en la disciplina de acuatlón: Tiago Muñoz y Agustina Martínez en sub 18 y en sub 14 Federica Carletto. Además, el equipo de posta 5 x 80 metros en atletismo PCD intelectual. Brisa Rodríguez en atletismo sub 16 2000 mts, Inti Mantz en natación PCD sub 14 25 metros libre S14, Avril Torres en atletismo PCD sub 15 visual 100 mts, Joaquín Valentinuzzi en atletismo PCD16+ visual 11 salto en largo, Sasha Calderón en atletismo PCD +16 visual lanzamiento de bala, Miqueas Juárez en atletismo PCD +16 paralisis cerebral 37 100 metros, Sol Mora en patín artístico sub 16 tercera B, Julieta Estigarribia en natación PCD sub 16 25 metros libres S15, Joaquín Valentinuzzi en atletismo PCD +16 visual salto en largo, Bautista Hollman en natación PCD 25 metros S6, Victoria Sorrondegui en patín carrera sub 13 escuela formativa, Ornella Muñoz en atletismo PCD +16 motor 100 metros, Santiago Lareu en judo sub 14 -40 kilos, Valentina Silva en atletismo sub 16 800 metros, Rámon Noguera Colman en boccia sub 18 libre BC2, Pablo Abruza en boccia +19 libre BC2, Lucas Lobos en natación PCD sub 14 25 metros espalda S4, Mariano Gómez en lucha libre sub 14 50 a 60 kg y Débora Gómez en lucha libre sub 14 69 a 65 kg.

Las 23 de plata: Ana Ursini en atletismo sub 18 100 metros con vallas, Ramiro Del Barba en atletismo sub 16 salto triple, Valentín Dini Palazzo en atletismo sub 16 3000 metros, Ana Rivera en atletismo sub 16 salto triple, Agustín Bandiera en atletismo sub 14 2000 metros, Javier Martin en judo sub 14 -44 kilos, María Angélica Martin en judo sub 14 -44 kilos, Máximo Bianchi Balliro en natación PCD sub 16 S14 25 metros libre, Juana Arce en natación PCD sub 14 25 metros S7, Yannik Manno en natación PCD sub 16 25 metros espalda S4, Evangelina Urciuoli en atletismo PCD +16 parálisis cerebral 35 100 metros, Delfina Monke en patín artística sub 16 cuarta C, Ricardo Bernal y Sara Cadavieco en tejo A mixto, Teresa Medina y Celia Mercado en tejo A femenino, Alfredo Corzo y José Cattaneo en tejo A masculino, Tobías Saisi en tenis de mesa sub 18, Roberto Samulac y Jorge Castro en tejo B masculino, Tomás Constantini en tenis de mesa universitario, Lihuel Angelini y Lautaro Torrente en pádel sub 18, Sofía Vallejos y Sofí Alioto en pádel sub 18, Jesús Bulacio en taekwondo sub 14 -33 kg, Kevin Madril en taekwondo sub 14 -49 kg y Tomás Bracamonte en taekwondo sub 14 -53 kg.

15 de bronce: Pablo Cuerelly en atletismo trasplantados +40 1500 metros, Agustina Amaya en atletismo sub 16 salto en alto, Gabriel Novoa en natación trasplantados +40, Lucas Folgado en tenis universitario single, Fernando Corinaldesi en boccia +19 BC1, Catalina Dos Santos en natación sub 14 50 metros libre, Gabriel Ursini y Lucas Piquin en tenis sub 16 dobles, Marcelo Erqueaga en atletismo PCD +16 parálisis cerebral 37 lanzamiento de bala, Lara Giménez en atletismo sub 14 marcha, Nazarena Berganaschi en atletismo sub 16 100 metros, Francisco Larroquet en tenis sub 14 single, Dante Santos en lucha libre sub 14 60 a 70 kg, Lara Ostrovsky en patín artístico sub 13 segunda C, Goalball en única mixto libre y Mar del Plata en hockey sub 18 femenino.