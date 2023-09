Rabinovich: "El final del kirchnerismo está cerca"

Alejandro Rabinovich, jefe del bloque de Juntos en el senado bonaerense, criticó duramente al kirchnerismo, respaldó las candidaturas de Patricia Bullrich en la Nación y Néstor Grindetti en la Provincia, y defendió la gestión del intendente Guillermo Montenegro.

"Con Néstor Grindetti no va a haber municipios de 'primera' o de 'segunda', según su color político", sostuvo Rabinovich.

Y anticipó que "el final del kirchnerismo está cerca. En la Provincia, el 22 de octubre, el próximo gobernador se define por un voto. Es Ahora y es para siempre".

A su vez, el senador bonaerense sostuvo "ser intendente no es ser descriptivo de los problemas. La política de austeridad la lleva adelante el intendente Montenegro desde el primer día. No lanza medidas electorales, no entró en 'modo campaña'".

"Mientras que la inflación acumuló un aumento de más del 800% desde que asumió Alberto Fernández, la actualización de la TSU fue menos de la mitad de la inflación", añadió.

"Así, General Pueyrredon fue el municipio con la actualización de tasas más baja de toda la provincia de Buenos Aires. El intendente reduce y optimiza los gastos", resaltó.

"No usa chofer, no compró autos nuevos -salvo patrulleros, utilitarios y ambulancias. Se bajó su propio sueldo y obligó a los funcionarios a reducir el suyo también. Eliminó más de 250 tasas, cobrándole menos a los vecinos, para cuidar sus bolsillos. Todo esto, logrando terminar sin déficit los últimos tres años", detalló Rabinovich en las redes sociales.

Por otra parte, el legislador de la Quinta Sección Electoral afirmó que "los hechos ocurridos a Patricia Bullrich en Chaco nos recuerdan a lo sucedido hace algunos meses en El Marquesado. Los Sena se creyeron dueños de territorios, como los amigos de Juan Grabois de las 140 hectáreas".

"Pero la sociedad les está diciendo que no son dueños de nada. Aunque se quieran resistir, no vamos a aflojar en la lucha contra las mafias", subrayó.

"No vamos a permitir aprietes, ni la libertad pisoteada. No vamos a dar el brazo a torcer frente a los que desestabilizan. Porque estamos siempre del lado del que trabaja, del que hace las cosas bien, de las personas honestas. Y en contra de los que se creen por encima de la ley", sentenció Rabinovich.