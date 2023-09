Dependen de sí mismos, pero qué necesitan Alvarado y Aldosivi para asegurar la permanencia

Si bien Alvarado y Aldosivi, en diferentes tramos del certamen de la Primera Nacional, coquetearon con la posibilidad de acercarse al Reducido por el segundo ascenso, la irregularidad no les permitió escalar y de a poco comenzaron a enfocarse más en la permanencia que en la siguiente instancia del certamen.

Restan cuatro partidos. Es decir, quedan 12 puntos en juego. Alvarado está más holgado que Aldosivi. Paradójicamente, el "Tiburón" no tiene entre las probabilidades, descender de forma directa. El "Torito" sí.

El club del ex barrio del Matadero está a 11 puntos del último (Flandria) con 12 por jugar. Claro que sería un milagro que el "Canario" gane todo lo que resta y una catástrofe que los marplatenses pierdan todos sus partidos. Además, entre ambos, hay otros cinco competidores.

Entonces, la lucha es con el anteúltimo (San Telmo) que debe enfrentar al que ocupe la misma posición en la Zona B para determinar quien baja o quien se queda en Primera Nacional. En este caso, Alvarado tiene 9 puntos de diferencia.

Así las cosas, un triunfo en la próxima jornada lo deja otro año en Primera Nacional porque enfrenta a Almagro que está 7 puntos por debajo del "Torito". En caso de empatar, la necesidad es que San Telmo pierda ante Gimnasia de Mendoza. De lo contrario, habrá que esperar una semana más.

Y en referencia a lo contrario, en la lucha por ingresar al Reducido, Alvarado tiene posibilidades matemáticas, ya que está a 7 puntos. No obstante, es una empresa difícil ya que tiene a cuatro equipos por delante. No es imposible y si suma más de los 7 puntos que hoy lo separan de esa posición deberá aguardar la combinación de otros resultados para contar con chances.

En la otra vereda, Aldosivi ya sabe que no desciende directamente; está a 13 puntos del último (Villa Dálmine). No obstante, está muy cerca del anteúltimo: apenas 4 puntos (Tristán Suárez). Y también a 2 unidades del otro competidor directo (Chaco For Ever).

Ese es el vaso medio vacío. Con una mirada más optimista, cabe destacar que hay tres equipos por encima de los marplatenses, no muy lejos en el puntaje (Racing =; Atlanta +2;Estudiantes BA +3).

Así, claro está que en la próxima fecha aún no tendrá nada asegurado el equipo que hoy conduce Mariano Charlier.

Y el Reducido, por otra parte, está muy lejos. Con chances matemáticas mínimas (11 puntos), y con seis equipos por encima.