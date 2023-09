Graciela Ocaña: “Estamos viendo en todo el Estado nacional un festival de contrataciones”

La diputada nacional Graciela Ocaña aseguró que “estamos viendo en todo el Estado nacional un festival de contrataciones” en el marco de una denuncia realizada contra la presidente del Banco Nación, Silvina Batakis, por contratación de personal, sin informar al directorio de la entidad que conduce.

La denuncia contra Batakis fue tomada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien avanza en la investigación para conocer detalles sobre las contrataciones realizadas por la funcionaria, que incluyen a su ex marido, Héctor Javier Silva, y a Verónica Laura Asad, más conocida como “Pitty, la numeróloga”.

En este contexto, es que la Justicia ordenó esta tarde un operativo en la sede central del Banco Nación (Mitre 326; Ciudad de Buenos Aires), en busca de documentos que aporten datos a la investigación para establecer si la ex ministra incurrió en el delito de corrupción.

Para Ocaña es una “tranquilidad” que Marijuan haya tomado la causa porque “tiene experiencia en delitos de este tipo” a la vez que pidió en declaraciones a UPM por Radio Mitre Mar del Plata “que se esclarezca esta situación sumamente grave”.

“Estamos viendo en todo el Estado nacional un festival de contrataciones, en este intento de generar guaridas frente a la derrota del kirchnerismo en las elecciones de octubre. Pasa que en el tema del Banco Nación es que han violentado la carta orgánica de la entidad”, consideró la legisladora de Confianza Pública.

“Creo que esto es lo más grave -dijo Ocaña-. No solamente contrataron a familiares, han promovida a personas cercanas, amigos, hijos, con sueldos y cargos muy importantes dentro de la entidad. Incluso no sabemos si tenían la idoneidad para ocupar esos lugares. Sino que además han contratado para la consulta de la gerencia general a una numeróloga, ‘Pitty’, muy conocida por su actuación en los medios”.

Para la legisladora “es un verdadero escándalo” y consideró que “hay una defraudación a la administración pública, hay un delito de peculado y queremos que estas funcionarias paguen ante la justicia por esta maniobra”.

Ocaña contó que hace unos veinte días recibió la información e hicieron un pedido de acceso a la información pública para corroborar o chequearla: “Por supuesto el Banco Nación nunca nos contestó esos pedidos de acceso, y ante este hecho y el conocimiento público en el programa de Jorge Lanata, decidimos presentar la denuncia penal para que sea la Justicia la que investigue estos hechos y tome la decisión de que estas funcionarias paguen por estos delitos”.

De todos modos, para la diputada no se trata de algo novedoso. “No debería extrañarnos porque esto no sólo pasa en el Banco Nación, está pasando en varios espacios de la esfera pública. Pero este hecho escandaloso tiene que tener un castigo”, concluyó.