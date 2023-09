PEYRE 2023: "La unificación cambiaria nos va a llevar a la hiperinflación"

Se realizó la Cuarta Edición del coloquio sobre Política, Economía y Real Estate (PEYRE 2023) en Hotel UTHGRA SASSO de Mar del Plata, y contó con la presencia de grandes figuras políticas.

Entre ellos, Carlos Melconián, Guillermo Montenegro, Juan Nápoli, Luis Barrionuevo, Martín Cabrales, Maximiliano Abad , Ariel Ciano , Jorge González , Marina Sánchez Herrero, Florencia Miconi Laura Teruel , Federico Quintana , Guillermo González y Jerónimo Mariani, junto a empresarios y políticos de todo el país.

En ese sentido, el Candidato a Ministro de Economía de Patricia Bullrich expresó palabras sobre su plan económico y la incompatibilidad con los planes de Javier Milei, de cara a las elecciones de octubre. "Van a convivir el dólar con el peso pero va a haber un régimen cambiario para el peso. Toda la telaraña se va. Se van a eliminar las restricciones, no vamos a ir a la unificación cambiaria, porque aclaro para los libertarios, nos vamos a la hiperinflación. Esto lo dice el economista, no el candidato. Y ya lo dijeron los asesores de él, Carlos Rodríguez, un brillante profesor", expresó.

"Este es un país, no por Milei, sino por sí mismo, que no consigue 60 mil dólares ni en pedo. Tenemos que conseguir resultados rápido", dijo.

"Una economía tiene que tener sus precios relativos alineados, porque si no los de abajo, siempre van a intentar subir y si son regulados, se empiezan a quedar sin gas, sin luz. No hay ningún programa de estabilidad que pueda lanzarse y que el que lo mire diga 'esto va de verdad'. Si esos precios relativos no están previamente alineados", indicó.

"Por eso, antes de lanzar lo que va a ser el Programa de Estabilidad, nosotros vamos a acomodar todas las variables, en un acto de responsabilidad y seriedad eso significa alinear esos precios. Incluido el tipo de cambio. Hoy es más un problema la luz, el colectivo, el tren, todo lo que desde el 2003 entró en una debacle, para mi premeditada para tomar cautiva a la gente, mediante el subsidio", aclaró.

"Todo eso, hay que ir arreglándolo. Porque este gobierno que habla de ajuste, ajustó a todos los salarios. Ni hablar de los informales. Cuando tengamos todo alineado en un proceso atemporal, pero rápido, ahí vamos a lanzar el plan de Estabilidad", concluyó el candidato a Ministro de Economía.