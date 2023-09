"Hay que buscar la forma de que las aplicaciones y los servicios tradicionales puedan coexistir"

El primer candidato a diputado bonaerense por la Quinta sección electoral en la lista de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, comentó que "si Rolando Demaio es intendente", buscarán la posibilidad de que las aplicaciones de transporte trabajen en Mar del Plata.

En ese sentido, Carrancio explicó en comunicación con CNN Mar del Plata, la razón de su posteo: "Es una posición que sostenemos hace un tiempo y por la situación actual, desde el espacio queríamos dejar nuestra postura determinada para que sepan dónde estamos en este tema. En estos tiempos políticos, en cada tema debemos fijar posiciones para que la gente sepa qué está votando".

Y en tanto a los reclamos en la Municipalidad, sostuvo que "el camino nunca va a ser la violencia", sino al contrario "el consenso y el diálogo".

Las plataformas de transporte son una necesidad, y la violencia no puede parar el progreso El objetivo principal es claro: ampliar la oferta de transporte para satisfacer la demanda, brindar seguridad a los pasajeros y trabajadores y generar más empleo en la ciudad. pic.twitter.com/JLc6mlIvC2 — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) September 29, 2023

Sobre esta línea y su postura acerca de las aplicaciones de transporte, el libertario remarcó: "Hay una necesidad en el mercado del transporte. Todos saben que tenemos problemas en los días de lluvia y a la madrugada, que en parte se deben a la inseguridad, pero hay un planteamiento de la ciudadanía. Es un servicio que no se presta como corresponde y también entendemos que es la modernidad y el camino va por ahí. Los jóvenes decidieron utilizar estos sistemas, que son más efectivos y personalizados. Hay que buscar la forma de que las plataformas y los servicios tradicionales puedan coexistir".

No obstante, la problemática no se trató en el Concejo Deliberante, por lo que el candidato a diputado bonaerense aclaró que "no se juntaron las voluntades necesarias para que avance", además de que "hay algún temor por las bancadas más grandes, como la oficialista, que no fija su posición".

"Si Rolando Demaio es intendente, vamos a ir por la posibilidad de que las plataformas de transporte trabajen en Mar del Plata", aseguró.

DENUNCIA LIBERAL

Por otro lado, sobre la denuncia de que varios carteles de la campaña libertaria fueron vandalizados en la ciudad, el edil detalló: "Estamos haciendo un relevamiento y el 95% de los carteles que tenemos en Mar del Plata están vandalizados. No se trata de alguien que pasó y pintó los carteles, es claramente un ataque contra nuestras posibilidades en el próximo proceso electoral".

"Atenta contra el espíritu democrático. Entendemos las chicanas, que siempre están, pero es una acción coordinada. Alguien debe estar intranquilo por nuestra campaña. En este momento estamos redactando una nota para presentar al COM y pedir las cámaras de toda la Avenida Juan B. Justo en las últimas 48 horas", finalizó.