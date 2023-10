Aldosivi volvió a golear en el Clausura

Aldosivi no deja cabos sueltos. El "Tiburón" volvió a golear en el Torneo Clausura, ésta vez por 4 a 0 en su visita a Lamadrid, por la novena jornada de la Zona C de la Primera C. Albarenque, Cortadi, Figueroa y Larea marcaron en el elenco marplatense, que busca el ascenso a la segunda categoría del fútbol femenino.

Los festejos terminaron y el equipo de Marcelo Rodríguez, tras la gran semifinal y la jornada libre, volvió a protagonizar una goleada en el campeonato. Ya le convirtieron siete al "Viola".

Luego de la caída en el debut con Almirante Brown, las marplatenses no volvieron a perder y desde esa caída, repartieron puntos con Quilmes y vencieron a Cambaceres, Nueva Chicago, Villa Dálmine (7-0), Canning, Sportivo Italiano y a Lamadrid.

Con esta nueva victoria, Aldosivi es el único puntero con 19 puntos. Para conseguir el ascenso a la Primera B, las campeonas del Apertura deberán hacerse también con el Clausura o, en su defecto, ganarle a las nuevas ganadoras del campeonato. En tercera instancia, en caso de que no se den los resultados, lo podrán hacer desde el Reducido.

SÍNTESIS

Aldosivi: 1-Soledad Andrada, 2-Julieta Nielsen, 3-Mariana Morales, 4-Fátima Viacava, 5-Griselda Garro, 6-Sol Contrera, 7-Morena Larea, 8-Lorena Cortadi, 9-Delfina Morán, 10-Anahí Figueroa, 11-Jacqueline Albarenque. DT: Marcelo Rodríguez.

Cambios: 15' ST Bacigalupe por Albarenque; 25' ST Jáuregui por Viacava; 25' ST Fernández por Morán; 33' ST Gajardo por Garro; 33' ST Goñi por Figueroa.

Goles: 10' PT Jacqueline Albarenque; 8' ST Lorena Cortadi; 32' ST Anahí Figueroa; 41' ST Morena Larea.

Cancha: Predio de Lamadrid.