“La apuesta de Milei es un salto al vacío”

La diputada nacional Graciela Ocaña se encuentra recorriendo diversos distritos en el marco de la campaña de Juntos por el Cambio, y en ese contexto es que aseguró que “la apuesta de Milei, su proyecto, es un salto al vacío”, a la vez que consideró que “la opción del cambio, del orden, la que tiene la decisión de llevar adelante la transformación de la Argentina, es Patricia Bullrich”.

En comunicación desde General Viamonte, la legisladora de Confianza Pública contó a UMP por Radio Mitre Mar del Plata que en recorrida se encuentran “con mucha gente que está reflexionando sobre lo que se juega el 22 de octubre, que es el destino de Argentina, del país, de la provincia”.

En ese marco es que aseguró que “para muchos de ellos hoy la opción del cambio, del orden, la que tiene la decisión de llevar adelante la transformación de la Argentina es Patricia Bullrich, y Néstor Grindetti en la provincia”.

De todos modos, reconoció el “enojo” de buena parte de la gente, “que por supuesto compartimos, porque la verdad que las preocupaciones con la inflación creciente, la plata que no alcanza, la inseguridad que se vive en muchos sectores de la provincia, hacen que la sociedad hoy esté reflexionando sobre lo que quiere a futuro”.

Por eso, para Ocaña, la opción de Bullrich porque además tiene “un equipo y la fuerza con los gobernadores, diputados, senadores, para impulsar las leyes que puedan modificar la vida de los argentinos”.

Y consultada sobre la fuerte llegada del libertario Javier Milei, ganador de las elecciones PASO, consideró que “tiene que ver con un estado emocional de muchos argentinos que obviamente están enojados con la dirigencia política, con lo que hoy sucede en Argentina”.

No obstante, fue duro con las posibilidades del candidato de La Libertad Avanza: “Está claro que la apuesta de Milei, su proyecto, es un salto al vacío. Es un hombre que no tiene experiencia, que no le conocemos gestión, que no tiene equipos. Lo hemos visto que se propone como el cambio y está siendo acompañado por la vieja dirigencia sindical encabezada por Luis Barrionuevo. No hay mucho cambio posible”.