Círculo dio otro paso hacia la permanencia

Círculo igualó sin goles con Sansinena y le sacó un punto más a Liniers, que cayó frente a Olimpo 4 a 0, en la lucha por evitar el descenso en la Zona 1 del Torneo Federal A. El conjunto de Damián García jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de San Julián, pero lo hizo de igual a igual. Tuvo ocasiones para ganarlo y, sobre el final, lo pudo haber perdido. La próxima semana, le alcanza con un empate en Bahía Blanca ante el "albinegro" para asegurar la permanencia.

El "Papero" arrancó dormido y casi lo paga caro. Errores en salida generaron aproximaciones de Sansinena que no terminaron de convertirse en situaciones de gol. Pero la visita era más, manejaba la pelota y tomó el protagonismo. Al conjunto de Damián García le costó encontrarse, no podía recuperar y casi no llevó peligro al arco de Chaves.

Lo mejor fue que supo pasar ese momento, en el que los de Cerri tuvieron remates sin demasiado riesgo para Casas que respondió bien, y un cabezazo contra su propio arco de Cozzi que se estrelló en el travesaño. Pasada la media hora, reaccionó el local, creció de la mano de Diego Martínez y tuvo la más clara, a los 38', luego de un desborde de Enriquez y un cabezazo a un metro del arco que picó y se perdió apenas arriba. Por postura, terminó dejando una mejor imagen Círculo en el tramo final y con la ilusión latente para el complemento.

Comenzó bien el complemento el "Papero", pero a los 2' vio la segunda amarilla San Julián y se complicaron los planes. Así y todo, siguió proponiendo y se reacomodó sin retrasarse en el campo y casi rompe el cero con una buena jugada individual de Pereyra y un remate de Bertacin que cacheteó Chaves al córner.

García iba a reforzar el medio, pero el equipo seguía acomodado y apostó a un volante (Scasserra), aunque dejó a los de arriba y sacó a Bertacin. Martínez seguía siendo el mejor y ganó una falta cerca del área que Verón ejecutó con precisión y Chaves se la descolgó del ángulo.

Nunca se notó la diferencia numérica y siempre estuvo mejor Círculo, sin resignar la posibilidad de buscar el triunfo, ante un rival que esperaba recuperar y poder sorprender de contra ataque. Un remate desde afuera que controló bien Casas parecía ser lo único de los de Polla en esa parte final. Sin embargo, la más clara fue en el final, cuando Iriarte cargó la derecha y sacó un remate bárbaro que se fue alejando del arquero y explotó en el travesaño, para devolver la respiración de todos, sabiendo que ese punto podía tener más valor a la tarde. Y así fue. Olimpo marcó las diferencias entre el puntero y el escolta y aplastó a Liniers 4 a 0 en el "Roberto Carminatti".

SÍNTESIS

Círculo Deportivo (0): Tomás Casas; Nahuel Roselli, Gabriel Fero, Facundo Cozzi y Leonardo Verón; Axel Pereyra, Sebastián Heredia, Diego San Julián y Jeremías Bertacin; Imanol Enriquez y Diego Martínez. DT: Damián García.

Cambios: ST 12' Eduardo Scasserra por Bertacin, 24' Lautaro Ruiz Martínez por Martínez y 37' Samuel Cotto, Francisco De Sousa y Eno Astiz por Cozzi, Pereyra y Enriquez.

Sansinena (Gral Cerri) (0): Iván Chaves; Yago Piro, Ricardo Rojas y Facundo Wechniak; Mario Núñez, Iván Caravaca, Francisco Robles, Juan Aguirre y Leonardo Vitale; David Véliz y Leonel Iriarte. DT: Sebastián Polla.

Cambios: ST 15' Branco Mera y Agustín Grippaudo por Rojas y Robles, 22' Emanuel Romero Mendoza por Caravaca, 41' Thiago Díaz Gallardo por Véliz.

Goles: no hubo.

Incidencias: ST 2' expulsado San Julián (CD).

Árbitro: Lucas Cavallero, de Totoras.

Estadio: "Guillermo Trama".