Francisco Sola: “Un abrazo es un mundo para alguien que lo está necesitando”

En la búsqueda de las propias emociones se encuentra Francisco Sola. Un autodefinido “creador de contenido y speaker de filosofía contemporánea”, quien alcanzó más de un millón trescientos mil seguidores en Instagram y desde las redes sociales trata de iluminar el camino a los demás en su persecución de la “coherencia emocional”.

Sola es bien claro, hay que hacer lo que uno sienta que debe hacer. No hacerlo porque lo exija un contexto o lo exijan los demás: “Siempre hay puntos de equilibrio, no hay una regla normal para todos. Lo que considero es que las sociedades vivimos una hipocresía muy grande, sosteniendo vínculos, sosteniendo personas, sosteniendo identidades que generan sufrimiento, malestar, porque nos terminamos sentando en el sacrificio, ocultando para mantener una fachada”.

En este camino, entonces, es que “nos volvemos amargos, enojados, personas reprimidas. Y le exigimos a los otros que sean gente igual, que se repriman, que se sacrifiquen. Para mi forma de ver las cosas, si vos abrazás tu esencia, lo que sos, vas a ser una persona más libre, más alegre”.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata, Sola dice que si uno no siente las cosas no hay que hacerlas: “Entonces me parece que todo se hace más desde la honestidad y si no lo sentís no lo sentís. Esto está relacionado con el amor. Muchas personas no saben decir que no, no saben perdonar, no saben perder. Entonces generan esos bucles que terminan en relaciones en la que no quieren estar”.

El comunicador reconoció lo importante de aprender a perder, que es también aprender a desprenderse: “Cuando vos perdés, te liberás de eso que estabas sosteniendo y te permite poder conectar con alguien que te quiera en serio, sanamente. Hay que entender que el pasado sirvió, pero ahora es tiempo de mover, de buscar otro lugar que te llene”.

Claro que para soltar hay que aprender a descubrir dónde está el problema. “Con las relaciones disfuncionales no llegás de un día para el otro. Arranca con un ‘mirá cómo te vestís, mirá con quién salís, volvé temprano’. Te hace histeriqueos, celos, después no te deja que veas a tus familiares, te empieza a alejar. Y termina en violencia. Lo que uno tiene que hacer es problematizar lo que no es sano. Entonces al problematizar uno toma conciencia de en qué situación está”, explicó Sola.

Al especialista en coherencia emocional las personas silenciosas no le gustan, prefiere las “que están en la ciudad, hablando, gritando, riendo. Una persona que está aislada podrá ser una persona que tenga paz, pero una persona que está viviendo en la ciudad, en contacto con la otredad, puede ayudar a otras a despertar. Lo que tiene que hacer es iluminar”.

Y en ese sentido recordó lo importante que es acompañar al otro: “Un abrazo es un mundo para alguien que lo está necesitando”. Y si bien en esta vida podemos ser cualquier cosa que queramos, dijo que habría que probar “con ser amables” ya que con esto se “ayuda a muchas personas y te salvás a vos mismo”.

“Cuando ayudamos a otra persona nos estamos ayudando a nosotros. Dar y recibir son expresiones idénticas en la unidad, lo que das lo recibís en el sentido en que la primera forma para amar a otra persona es amarse a uno. Y eso es hermoso. Uno tiene que hacer las cosas porque lo siente. Y creo que todos los seres humanos somos bondadosos por naturaleza, después hay distorsiones”.

La pregunta, lógicamente, es cómo se hace. Y para Sola la clave es “atravesar el misterio, la vida es un misterio. No sé qué me va a pasar de acá en adelante, pero tengo la certeza que tengo que vivir lo que tenga que vivir. Y me permito descubrirme en la incertidumbre. Estoy generando una relación y me da miedo todo lo que genera, pero me permito atravesar ese misterio”.

Y siempre aparece por allí la culpa: “Entender la importancia de la compasión; si ves a un hermano que está en el piso, tender la mano. Y el peor sufrimiento es la culpa. La culpa para alguien que está caído en el piso es terrible. Liberarse de la culpa del pasado, solamente entender que vivimos lo que tengamos que vivir y que hoy podemos ser quien queramos ser. El pasado no nos condena a ser quienes somos, sino que lo podemos elegir”.