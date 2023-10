Daniel González, de IDEA: "El corto plazo en Argentina va a ser durísimo, gane quien gane"

Daniel González, director ejecutivo de IDEA, habló en CNN Radio con Nacho Girón sobre la nueva edición del evento que se llevará a cabo en Mar del Plata a partir de este miércoles.

En La Mañana de CNN, González sostuvo que “este Coloquio de IDEA es más particular a nivel electoral y en el medio de los dos debates que es un tema que le agrega un poco de expectativa. Tratamos de plantear una agenda de desarrollo de mediano plazo y salir de la coyuntura”.

“La idea es ser lo más claros posibles, pero en todos los casos es con el único objetivo de tener un equipo más razonable donde finalmente podamos ver la oportunidad eterna”, explicó.

En este sentido, contó que “vamos a encarar los temas de la macroeconomía y las restricciones para la creación de empleo, pero no podemos dejar que nos quiten la ilusión. “Nos podemos ilusionar gane quien gane, aunque en el cortísimo plazo es difícil”, acotó.

González reconoció que “se ha hablado de la dolarización y la gente que sabe de estas cosas no siente que sea una posibilidad al menos en el corto plazo. Ya he escuchado de la gente del propio Milei que no es una idea inmediata”.

“El corto plazo va a ser dificilísimo gane quien gane”, insistió.

En tanto, afirmó que “las preguntas que pensamos hacerle a los candidatos tienen que ver con las propuestas que venimos trabajando y no va a ser algo genérico ni va a ser un espacio para hablar de cosas que no son de nuestro interés”.

“Queremos escuchar una visión amplia sobre cómo van a ser las estrategias a mediano plazo”, finalizó.