Ciberdelito: 2 de cada 10 marplatenses fueron estafados durante el último año

Llamados al teléfono de línea solicitando un número que nos va a llegar por SMS, un pedido de dinero que nos hace un contacto por WhatsApp o un mail que nos invita a ingresar a un link de nuestro banco son algunas de las tácticas que utilizan los delincuentes para ingresar a nuestras cuentas virtuales.

Estas prácticas son muy frecuentes y aunque no nos haya tocado vivirlas personalmente, todos conocemos alguna persona que fue víctima de un ciberdelito.

Para conocer con mayor detalle esta problemática, Santiago Trigo, Ingeniero y docente, especialista en ciberseguridad y delitos informáticos, expresó que "desde el lado de la investigación académica, hace dos años que desde el Observatorio de la Universidad Fasta hacemos una encuesta de victimización sobre ciberdelito. Para realizarla consultamos a gente en la calle, le preguntamos si fue víctima y este último año encontramos que dos de cada 10 marplatenses sufrieron un ciberdelito, es una cifra bastante alta. También es importante tener en cuenta que estos delitos tienen una cifra negra muy elevada, son delitos que no se registran por las estadísticas oficiales porque no se denuncian”.

Asimismo, agregó: “Sabemos que, a grandes rasgos, 20% de los marplatenses sufrieron un ciberdelito en el último año y el 60% conoce a alguien que fue víctima, con lo cual manejamos cifras bastante altas. Según la encuesta, aquellos fraudes más habituales son los que tienen que ver con robos de datos de tarjetas de crédito, robos de cuentas de redes sociales y llamados telefónicos que solicitan datos. Por otro lado, vemos también que no hay un crecimiento exponencial, sino que el delito se mantiene estable en una cifra muy elevada. Es un dato preocupante”.

Consultado sobre los distintos aspectos que se enmarcan dentro de la definición de ciberdelito, Trigo dijo: “Si lo queremos definir de alguna manera, podemos decir que es cualquier delito que se comete utilizando la tecnología o cualquier dispositivo informático, utilizándolo como medio o como fin. Por eso no se trata sólo de hackeos de nuestras cuentas para suplantar nuestra identidad, recibir una oferta de alquiler de temporada falso o una amenaza o extorsión a través de una red social, también es un ciberdelito”.

“Estos casos donde se engaña a la víctima para hacerse de sus datos y robarle dinero, han cambiado fuertemente de modalidad en los últimos años. Antes de julio de 2021, la mayoría de los casos estaban orientados a conseguir datos para ingresar al home banking de los clientes y desde la plataforma sacaban préstamos de acreditación inmediata y transferían ese dinero a otras cuentas. En julio del 2021, el Banco Central trabó esa medida al obligar a los bancos a verificar la identidad de sus clientes para un préstamo y establecer la acreditación en 48 horas. Esta medida frenó este tipo de operaciones y entonces la práctica delictiva se orientó más al robo de cuentas en redes sociales, extorsionando al dueño para recuperarla o intentando suplantar su identidad para estafar a sus contactos”, explicó.

Asimismo, en cuanto a las estrategias que utilizan para hacerse con los datos de las víctimas, el especialista en ciberseguridad dijo: “Suelen aprovecharse del contexto, en su momento te llamaban para decirte que te iba a llegar un mensaje con un código para inscribirte al IFE, para conseguir un turno de vacunación, acceder a un premio o para proteger la seguridad de una billetera virtual. Una vez que la víctima entrega ese código, acceden a sus redes sociales y se quedan con su cuenta”.

Consultado respecto de la prevalencia de un grupo etario sobre la población de víctimas, Trigo expresó: “Según lo que vemos en cuanto a estadísticas oficiales de las fiscalías o encuestas que hacemos de carácter privado, no hay un grupo etario que se destaque sobre otro. La curva de distribución del ciberdelito es bastante pareja. Creíamos en un principio que el adulto mayor era el más vulnerable sobre estas cuestiones, pero la realidad es que no. Las muestras son representativas, están bien distribuidas y no vemos que los adultos mayores sean los más afectados. Esto tiene que hacernos ver que nadie está exento de caer en este tipo de maniobra, porque donde nos confiamos es donde estamos más vulnerables”.

Otro aspecto a destacar es que los ciberdelincuentes no son expertos informáticos, sino más bien estafadores que utilizan la modalidad del cuento del tío a través de las redes. Sobre este punto dijo: “Son expertos en vulnerar personas. Para lograr su cometido, sí o sí necesitan que la víctima les dé un dato o realice una operación o acción. Sin la acción involuntaria de la víctima de entregar información, no pueden lograr su cometido. Por otro lado, no se trata de un solo delincuente, son varias personas las que intervienen”.

“Está el que llama por teléfono, el que accede a la cuenta en la red, el que recibe el dinero en lo que se llama una “cuenta mula”, que se utiliza para el pivoteo de los fondos. Estamos hablando de organizaciones criminales, y si bien no son expertos en informática, si tienen una logística importante detrás de la maniobra”, destacó.

¿Cómo podemos prevenirlo?

Respecto de las medidas de prevención que podemos tomar, Trigo explicó: “En primer lugar, saber que cuando alguien nos llama o se comunica con nosotros, nunca tenemos que darle ningún dato. Ni nombre, ni apellido, DNI, fecha de nacimiento ni ningún número que nos llegue por mensaje de texto”.

Por otro lado, aseguró que “es importante que cualquier app tenga la autenticación en dos pasos. Esto es, a grandes rasgos, un dato extra que se necesita para acceder a la cuenta. Las empresas de redes registran los dispositivos conocidos de sus usuarios, mi cuenta de WhatsApp sabe que siempre entro desde tal dispositivo, identificado con tal número".

Y continuó: "Si tengo esa verificación activada, cuando intente acceder desde un dispositivo nuevo, esa empresa además de la contraseña me va a pedir esa verificación en dos pasos. Por eso es importante que, si nos llega un código por mensaje de texto, no se lo demos a nadie, porque el delincuente usa esa información para acceder”.

¿Qué hacer si soy víctima de un ciberdelito?

Para saber qué pasos debemos seguir y qué opciones tenemos los marplatenses para defendernos frente a estos delitos, consultamos a Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo de General Pueyrredon. Al respecto, dijo: “En la defensoría recibimos muchas consultas relacionadas con este tipo de estafas. No contamos con una estadística oficial, pero al menos estamos recibiendo una consulta diaria por delitos vinculados a las redes. En ese sentido, asesoramos a las personas para que presenten la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos número 10, ubicada en la calle Rawson al 1200. Orientamos a la gente a realizar la denuncia y en muchos casos la hacemos nosotros directamente”.

“En los casos de alquileres, en temporada lo hacemos a través de un programa nuestro que se llama defensoría del turista, y después vamos atendiendo los distintos casos en la forma que resulta más rápida. Si resulta más rápido los derivamos a la fiscalía o en el caso de mucha gente que no tiene noción, o no se siente segura para hacer la denuncia, tomamos los datos y los trasladamos nosotros a la fiscalía para dar un marco de contención a las personas estafadas. Esto atraviesa transversalmente a todo tipo de público, de distinto sector social, de distinta formación pedagógica, hay profesionales jóvenes que son estafados, no es que esto se centra únicamente en adultos mayores”, expresó en coincidencia con Santiago Trigo.

Finalmente, el defensor del pueblo convocó a las víctimas de este tipo de ciberdelitos a acercarse a la defensoría para recibir asesoramiento y dijo: “Estamos funcionando al lado del Emtur, entre el Emtur y Obras Sanitarias, en Belgrano y San Luis. Los interesados pueden contactarnos al teléfono 499 6502 y también tenemos presencia en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y una línea de WhatsApp en la línea 233 341 0297”.

