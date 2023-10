Suteba Multicolor comenzó la primera jornada de paro con "más de un 60% de adhesión"

Tal como se había anticipado, la conducción Multicolor de Suteba, realizó la primera jornada de paro y movilización hacia el Consejo Escolar con un más de un 60% de adhesión, pese a la negativa de la conducción oficial de Suteba.

La convocatoria fue anunciada el pasado lunes en donde las consignas fueron: "Basta de salarios que no alcanzan. Salario mínimo igual a la canasta familiar por cargo indexado por inflación y condiciones dignas de trabajo, respeto al derecho a huelga no a las injustificadas".

Sobre esto, la referente de Tribuna Docente, Nadia Ortiz dialogó con El Marplatense y expresó: Calculamos en promedio más de un 60% de adhesión y en muchas escuelas es total. Y eso pese a los aprietes que cada vez son más fuertes, amenazando con faltas injustificadas y hasta despidos".

Con respecto a la segunda jornada de paro que se llevará a cabo el miércoles, Ortiz especificó que "decidimos ir al IOMA por la situación de recorte en salud, de la que nos enteramos ayer lunes. No tenemos más atención en las clínicas. Los que estamos pagando el ajuste somos las y los docentes".

"Una vez allí, en forma colectiva haremos asamblea nuevamente y decidiremos qué medidas tomar porque no podemos estar sin atención médica. Y sobre la cuestión salarial de infraestructura y condiciones laborales seguiremos reuniéndonos y decidiendo una asamblea a nivel provincial a través de los mandatos, para ver cómo continuamos este reclamo porque cada día se hace más insostenible la situación", concluyó la referente.