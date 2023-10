Fútbol local: Deportivo Norte se aseguró un lugar en cuartos de final

Se disputó este miércoles la anteúltima jornada de la segunda fase del torneo "Emiliano Dibu Martínez" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol, donde General Urquiza, Quilmes, Alvarado, Independiente y Banfield lograron su clasificación a octavos de final.

Por su parte, Norte se aseguró un lugar en los cuartos de final, mientras que Once Unidos y Atlético Mar del Plata lucharán entre ellos por el segundo boleto a dicha instancia.

Asimismo, en la Zona Campeonato quedan dos lugares para entrar a octavos de final, que serán disputados entre Círculo Deportivo, San Isidro y Los Andes. Libertad ya no tiene probabilidades.

Y en cuanto a la Reválida, que otorga cuatro cupos a dieciseisavos, ya tiene confirmados a Almagro Florida, San José y Argentinos del Sud. Boca, Al Ver Verás, Talleres, Chapadmalal, San Lorenzo, El Cañón y Cadetes pelearán por el último lugar.

POSICIONES

Zona Campeonato: Deportivo Norte 27 puntos, Once Unidos 24 puntos, Atlético Mar del Plata 20 puntos, Kimberley 18 puntos, River 17 puntos, General Urquiza 16 puntos, Banfield 15 puntos, Alvarado 15 puntos, Quilmes 15 puntos, Independiente 14 puntos, Círculo 11 puntos, San Isidro 11 puntos, Los Andes 10 puntos y Libertad 7 puntos.

Zona Reválida: Almagro Florida 24 puntos, San José 23 puntos, Argentinos del Sud 22 puntos, Boca 19 puntos, Al Ver Verás 18 puntos, Talleres 18 puntos, Chapadmalal 18 puntos, San Lorenzo 18 puntos, El Cañón 17 puntos, Cadetes 17 puntos, Racing 13 puntos, Peñarol 13 puntos, Nación 10 puntos y Unión 6 puntos.

TODOS LOS RESULTADOS

CIRCULO DEPORTIVO 0 VS ONCE UNIDOS 2

QUILMES 3 VS INDEPENDIENTE 2

LOS ANDES 1 VS URQUIZA 3

ALVARADO 5 VS SAN ISIDRO 0

RIVER 0 VS BANFIELD 1

KIMBERLEY 0 VS DEPORTIVO NORTE 1

ATL MAR DEL PLATA 3 VS LIBERTAD 0

BOCA 2 VS CADETES 1

UNIÓN 1 VS PEÑAROL 2

SAN JOSÉ 2 VS ARGENTINOS DEL SUD 1

AL VER VERÁS 1 VS TALLERES 0

ALMAGRO FLORIDA 3 VS CHAPADMALAL 1

EL CAÑON 2 VS RACING 3

SAN LORENZO 0 VS NACIÓN 0