No es una fantasía: Fátima Florez confesó que imita a Milei en la intimidad

Tras su aparición en el Bailando 2023 y de cara a las elecciones, como a su temporada teatral en Mar del Plata, Fátima Florez sostuvo que seguirá actuando aunque se convierta en Primera Dama y reveló la intimidad de su relación con Javier Milei.

En este sentido, aunque no quería adelantarse a los resultados porque Milei es "Bilardista", la actriz y bailarina le dijo con vierto humor a "UPM" de Radio Mitre (FM 103.7): "Si bien está muy bien posicionado y es increíble lo que pasa alrededor de él, todos sentimos que será así, pero debemos esperar al 22 de octubre. Y después de eso, en caso de que suceda, voy a seguir trabajando y haciendo temporada. Sería la primera vez que la Primera Dama haga temporada teatral, no hay antecedentes en el mundo".

Sin embargo, señaló que no es consciente del momento y que es "la misma" persona de siempre: "Voy, ensayo las horas que sean necesarias, hago pruebas de sonido y las mismas funciones por día. ¿Por qué voy a cambiar?".

Por otra parte, en tanto al encuentro en el Bailando, donde el líder libertario la fue a buscar en su auto, comentó que fue una "sorpresa" y que tuvo lugar porque él es "muy puntual". "Fue una cosa de locos. Todos saben cómo es Tinelli, no iba a perderse semejante visita. Y yo tampoco iba a salir del personaje, pero fue una noche divertida para todos", destacó la imitadora.

Asimismo, ambos participarán del programa de Mirtha Legrand por los 55 años en televisión, mismo marco en el que se conocieron, por lo que contó: "La primera vez que nos vimos fue en el almuerzo, luego cada uno siguió sus vidas y después tuvimos ese encuentro de máxima felicidad hace unos meses. Son cosas que uno no puede planear y están en el destino".

También Florez se refirió a su relación, a la que destacó como "espontánea" y acotó que dejan "que fluya", algo que sienten los dos. "Ese día no hubo nada, cada uno estaba con sus cosas. Él siempre admiró mi trabajo, elogió mis interpretaciones y ahora veremos cómo será esa cena entre nosotros", explicó.

Cabe señalar que este sábado a las 21.30 Mirtha Legrand regresará con un nuevo ciclo televisivo de “La Noche de Mirtha”. Y para el aniversario número 55°, los invitados serán ni más ni menos que la pareja del momento.

"Le digo lo que pienso. Me encanta la manera en que se viste y el look que lleva, así que no tendría que acotarle nada. Él hace lo mismo conmigo, tenemos libertad total. Es una relación muy libre, basada en hacernos feliz y pasarla bien", confesó.

En las redes sociales los usuarios fantasean con que Fátima imite a su pareja y para la fortuna de ellos, la humorista reconoció: "En la intimidad le hago bromas con su tono y me dice que me sale muy bien". No obstante, aclaró que aún no se atreve a realizarlo en vivo.

La artista se presentará esta temporada con un "mega" show que contiene "mucho humor, musicales y cambios de vestuarios" en el Teatro Roxy de Mar del Plata. Las audiciones serán el 16 y 17 de octubre en el mismo teatro, ubicado en San Luis al 1750.

Escuchá la nota completa a Fátima Florez