Clínicas marplatenses y IOMA: FECLIBA asegura que "es un problema con más de diez años de antigüedad"

Tras la mediación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que permitió que las instituciones médicas vuelvan a atender a los afiliados de IOMA, el presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA), Gustavo Elicabe, dio detalles sobre la problemática y lamentó que salud no haya sido incluida en los debates presidenciales.

"Fue una semana movida. Empezamos el lunes con una reunión en conjunto a las clínicas y autoridades de IOMA, tuvimos un buen diálogo, les explicamos cuál es nuestra dificultad y esperemos una respuesta que no llegó. Reiteramos el pedido y la imposibilidad de atender al convenio con esta modalidad y el jueves nos convocó la Defensoría del Pueblo para acercar a las partes", dijo en diálogo con "UPM" de Mitre (FM 103.7).

En esa línea, aclaró que las clínicas mantienen su posición de haber denunciado a IOMA, aunque se comprometieron a mantener las prestaciones por un plazo de 30 días, a la espera de una respuesta por parte de la obra social. Además, indicó que este viernes enviaron a La Plata las propuestas de las clínicas para modificar el convenio, que "no es más ni menos de lo que le ofrecemos a nuestros pacientes".

"La única modalidad es la de IOMA y desde el año pasado planteamos que no podíamos seguir así. El convenio sigue denunciado, pero tenemos un mes para encontrar una respuesta a nuestros pedidos", aseguró el médico.

Según comentó, el problema está ligado a una modalidad "sobre cómo se factura" en las clínicas, que se vio agudizada por la crisis económica. "Es un problema con más de diez años de antigüedad. Es una modalidad que antes se podía soportar, pero la inflación no lo permite. No queremos que por atender IOMA se comprometa toda la atención de los afiliados", puntualizó.

En otro punto, el titular de FECLIBA lamentó que el tema salud no haya sido incluido en los debates presidenciales: "Pasa porque la salud está atendida y hasta que no haya un problema de desatención, no se va a plantear. La población propuso los DDHH y ambiente, pero el tema salud no lo plantean ni siquiera los candidatos".