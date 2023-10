Juan Hay sobre la Red Solidaria: “Es buena la transparencia que hemos generado, la gente confía”

Si bien conoce la actividad que realiza la Red Solidaria desde sus inicios en los 90’s, Juan Hay se involucró con la ONG a partir de 2011 cuando comenzó a tener actividad en Mar del Plata. Desde entonces, trabaja activamente en cada acción social que realiza la organización, desde búsquedas de paraderos hasta la recaudación de fondos para intervenciones quirúrgicas costosas.

Hay destacó la forma en que la gente apoya cada actividad acción y resaltó que lo bueno de la Red Solidaria es “la transparencia que hemos generado, la gente confía”. Eso, aseguró, se sostiene en tres pilares: “Nos lo remarcan cuando empezamos: no manejar dinero, ser apolítico y ser areligiosos”.

Para reafirmar la idea de que el acompañamiento de la gente es fundamental, el referente de la Red Solidaria contó un par de ejemplos. Uno de ellos, cuando fue la inundación de La Plata: “El primer día teníamos un camión en Plaza Colón para ver cómo lo íbamos a llenar; al segundo día teníamos nueve camiones. Y tuvimos que avisar para pedir que ya no se recibían más cosas porque no teníamos lugar donde guardarlas”.

Otro ejemplo fue el caso de Malena, una marplatense que debía operarse por quinta vez y para la que había que juntar un millón de pesos: “Empezamos la campaña, la difusión. A la semana, me comunico para ver cómo venía la recaudación y me dicen ‘pará ya está’”, contó Hay, no sin alegría, en diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata.

La Red Solidaria se organizó en los 90’s en Vicente López, fue la iniciativa de tres amigos entre los que sobresalió la figura de Juan Carr, el referente inmediato para Hay. El entrevistado contó que si bien siempre siguió la actividad de la ONG, nunca le daban los tiempos debido a su trabajo. Pero cuando se mudó a Mar del Plata, pudo abocarse de lleno a partir de noviembre de 2011.

En Mar del Plata la Red tiene un espacio con el que colaboran, el desayunador de Don Bosco, aunque “contamos con gente amiga que cada vez que hay que hacer una actividad están siempre presentes; grupos de boy scouts, guardavidas. Gente que cuando pasa algo, sabemos que la tenemos”.

El referente de la ONG contó que la tarea de la institución comienza cuando “pasa una catástrofe, una emergencia, una necesidad muy grande, de una ciudad, de una persona”. Y en ese marco, es que han hecho tanto colectas para inundaciones, como pedidos de donaciones muy puntuales para poder hacer una operación o comprar un medicamento. Entre las primeras, la más grande fue, precisamente, la de la inundación de La Plata.

Una de las actividades que pone en funcionamiento a la Red es la búsqueda de paradero. Hay contó que este año ya participaron en 33 búsquedas, una cifra que “lamentablemente superará” lo que ocurrió el año pasado, cuando a lo largo de sus doce meses participaron en 34. Igualmente, el récord anual es 54. En ese sentido, destacó la campaña “Prestanos tus ojos”, que sirve para “personalizar un poquito más las búsquedas en propuestas puntuales que nos llegan” y que fue declarada de interés municipal.

El referente de la Red comentó que a la hora de desarrollar las búsquedas, tienen algunas condiciones. Una es tener contacto directo con la familia y el aval para poder hacer la difusión, como así también que esté la denuncia en la comisaría. Por cuestiones lógicas no se da a conocer toda la información con que cuentan, aportadas por las familias o la policía. Allí se comienza la difusión por medios y redes sociales, con datos como el nombre de la persona, la edad, cuándo se lo vio por última vez y dónde.

A simple vista el de la Red Solidaria es un trabajo que insume muchas horas para los tres integrantes que cuentan en Mar del Plata, pero para Hay son “menos horas de las que quisiera”. Si en el pasado tuvo actividad como bombero voluntario, “esta es una forma de seguir el voluntariado que empecé desde otro ámbito totalmente distinto, pero para poder llegar a dar una mano a quien lo necesite”.