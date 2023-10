Coloquio IDEA: récord de concurrencia en Mar del Plata

El viernes terminó un nuevo Coloquio de IDEA y hubo una concurrencia récord de más de 1.000 inscriptos que pagaron hasta 650.000 pesos para ser parte de uno de los encuentros empresariales más importantes del año. Por tradición, extensión –a lo largo de tres días–, agendas sectoriales e invitados, eso es el tradicional Coloquio: una de las reuniones que buena parte del círculo rojo evita perderse.

Pero esta vez el tema de las “presencias” tuvo huecos importantes. En años electorales, este foro empresario es una vidriera por la que desfilan los representantes de las diferentes propuestas electorales, pero esta vez de quedó “rengo”.

Javier Milei y Sergio Massa le dijeron “no” al evento. Según dejaron trascender cada uno por su lado, cuestiones de agenda y algunos reclamos, respectivamente, generaron el faltazo de los candidatos que asoman primero y segundo en buena parte de las encuestas para las presidenciales de dentro de dos semanas generaron el faltazo.

El tigrense se enojó porque hubo cambios e idas y vueltas con la confirmación del momento de su panel; “Siempre al ritmo de la agenda del libertario”, según detalló alguien del entorno del ministro. Y Milei no sólo no fue sino que protagonizó un evento paralelo –que terminó con gusto a poco y algún murmullo de parte de los empresarios que lo fueron a ver– a la misma hora que hablaba Patricia Bullrich en el Sheraton de La Feliz. La candidata de JxC mostró solvencia y recibió aplausos. Como sea, hoy se verán las caras otra vez en el debate en la Facultad de Derecho porteña.

No pocos empresarios esperaban bastante más de los candidatos y, cuando el evento estaba terminando, hablaron sobre cómo vieron el evento y qué los preocupa más de una coyuntura económica cada vez más endeble.

Desde el miércoles temprano, Claudio Belecopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), defendió el rol del Coloquio. “Es un lugar importante, donde se ven las expectativas de los empresarios y mucho más en un año particular como este, incierto, difícil... el más complicado. Es una lástima que los políticos no vengan, me parece una barbaridad que no lleguen a exponer sus ideas y que el empresariado, que es un motor fundamental para que las cosas salgan adelante, tenga la posibilidad de escucharlos. A los políticos cuando las cosas no les gustan, no vienen”, reflexionó.

“El Coloquio siempre es bueno; yo vengo a aprender. La parte política es un tema de los políticos; algunos quieren venir, otros no. Creo que siempre es importante tener la opinión de todos, ver sus improntas... Eso sí hubiera sido interesante, pero bueno, tiene sus compromisos. Hay que ser realistas y los empresarios también tenemos que poner lo mejor de cada uno, también tenemos responsabilidad”, aseguró Oscar Andreani, dueño del correo privado homónimo.

“No hubo tanta política en el escenario, pero sobró en los pasillos. Ahí lo que escuché es cierta esperanza de que Juntos por el Cambio pueda levantar y presentar un programa fuerte, como puede ser el de Melconian y su equipo. Estuve en el almuerzo de Milei y noté bastante temor e incertidumbre por su perfil indefinido y porque es jugador nuevo. Es muy difícil predecir si Massa va a tener alguna chance, con lo que le tocó manejar y lo que va a dejar”, agregó mientras se iba del Hotel Sheraton marplatense Miguel Arrigoni, de First.

“Estamos en un momento difícil, complejo, pero hay propuestas concretas que si se hacen, se encaminan, hay chances. Con respecto a los políticos, nos hubiera encantado que vinieran, pero acá lo importante son las propuestas”, dijo Javier Goñi, CEO de Ledesma.

Ante la consulta sobre si algunas de esas propuestas que el Instituto viene presentando a lo largo de los años se habían convertido en leyes o proyectos de ley. “Un ejemplo concreto es que hace unos cuatro o cinco coloquios hablamos de financiamiento de la política: salió una ley. El año pasado presentamos la cuestión de las multas laborales. No se concretó, pero hoy todos los candidatos hablan del tema. Es un trabajo duro, pero no vamos a claudicar”.

“El final fue muy emotivo. Es lindo siempre escuchar a Esteban Bullrich, porque es un ejemplo de vida. Melconian dijo cosas interesantes. Hubiéramos querido que fuera un debate de tres, pero hay que dar vuelta la página. En medio de los dos debates y tan cerca de las elecciones hay que entender que las decisiones que pueden tomar los candidatos y sus equipos tienen más que ver con el impacto de corto plazo que con otra cosa. No lo tomamos como un tema con IDEA, ni con el empresariado general. Vamos a sentarnos con ellos cuando se pueda para acercarles nuestras propuestas”, dijo luego del cierre Daniel González, director ejecutivo de IDEA y ex CEO de YPF.

Fuente: con información de Infobae