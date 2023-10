El análisis de la arena política, por Mariel Fornoni de Management & Fit

Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, analizó la arena política a pocas semanas de las elecciones generales: "Hoy están todos tratando de no perder, por eso vemos debates tan duros donde nadie se la juega y el formato da para eso".

En comunicación con De Ida y Vuelta en CNN Radio, con Laura Di Marco, Fornoni destacó respecto a Javier Milei: "Él sabe que no tiene que equivocarse, él está en el lugar de ganar y está jugando a no perder. Por eso lo vimos moderado en un debate y no se muestra tanto". Sin embargo, puntualizó: "En el apostar a no equivocarse, por ahí pierde su escencia. Y está en esa disyuntiva de no traicionar a sus votantes más duros".

En este sentido habló de la performance del líder libertario en las PASO, donde resultó ganador: "Todos nos sorprendimos y esto tenía que ver con que la gente no lo decía o los que no contestaban era quienes lo votaban. Y después subió a 40 puntos, que no creo que sea real, sino que todos querían subirse al que había ganado. Hasta último momento y en este país, donde todo el tiempo pasa algo, hay que tener mucho cuidado".

Respecto a Patricia Bullrich estableció que tiene una buena imagen entre sus votantes, pero que debe retener tanto su voto como el de Horacio Rodríguez Larreta: "Hoy las encuestas dicen que retiene el 65% de los votos de Larreta e incluso retiene el 85% de su propio electorado".

Y observó la interna entre la ex Ministra de Seguridad y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: "Esto tiene que ver con que si tenes una interna tan dura, eran como dos espacios distintos. Vos provocas en el votante una emoción que al mes siguiente es difícil decir que sos lo mismo porque al mismo perdes a tus votantes que creían que sos distinto". Y comentó que posiblemente la interna irá "cicatrizando" a medida que avance la campaña.

En provincia de Buenos Aires, Fornoni informó que el actual gobernador, Axel Kicillof, "le sigue alcanzado" para ganar la elección: "Seguimos teniendo a Kicillof en primer lugar porque el voto de la oposición está muy dividido entre Grindetti y Píparo, que es lo que no pasó en la elección de medio término cuando Santilli le ganó a Kicillof".

En tanto, Fornoni informó que aún no terminaron de medir el escándalo suscitado por Martín Insaurralde y agregó: "Va a impactar, pero no se si tanto porque el oficialismo es el voto más duro de todos".

En este sentido, analizó que en el tema se conjugan dos tópicos que deben determinar "el 80% de la conversación que hay en términos generales", como son la política y la farándula; y con el agrego de "imágenes muy fuertes" como los regalos hechos por el exintendente de Lomas de Zamora a la modelo, Sofía Clerici.

"Pasamos tantos escándalos que es como la utilidad marginal, ya se sabía o si no lo sabía es porque no lo quería ver. El tándem inflación y corrupción es letal. Si las cosas van bien económicamente, los escándalos no pegan tanto. Sino, al contrario pegan mucho y más si están ligados al poder", argumentó la especialista.

Es por eso que confesó que probablemente se haya subestimado a la gente: "La gente está enojada con la política y nos quedamos cortos, al punto tal de ver los resultados en las PASO. Y que demostraron el enojo de la gente con la política".

Por último, Fornoni confirmó que estuvo presente "en la cumbre institucional" de IDEA: "Estuvo muy bien el Coloquio, pero faltó debate. Se esperaba que estuvieran los tres candidatos con más chances y los posibles ministros de Economía y sólo estuvo Juntos por el Cambio. Faltó el contrapunto y eso dejó el sabor de que faltaron más voces".

Y se refirió a la contracumbre que llevó a cabo Javier Milei con empresarios: "Por lo que escuché después en los pasillos, la mitad eran empresarios y la otra mitad eran periodistas. De acuerdo a alguien del propio riñón de Milei, no fue su mejor perfomance porque sus palabras fueron 'cuando Javier no tiene ganas de hacer algo, no le sale muy bien' y parece que eso fue lo que pasó".