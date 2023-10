Los candidatos a intendente intercambiaron ideas en la Universidad

En un encuentro entre candidatos a intendente por General Pueyrredon, que tuvo más formato de exposiciones de ideas que de debate, Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), Fernanda Raverta (Encuentro Marplatense), Rolando Demaio (La Libertad Avanza) y María Rosa Mauregui (Frente de Izquierda) expusieron esta tarde en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Con la moderación del periodista Nicolás Mondino y la locutora y periodista Mariana Gerez, los candidatos aportaron sus ideas respecto de cuatro ejes temáticos, como Seguridad, Empleo, Transporte y Medio Ambiente, además de observar algunas intervenciones más relajadas, como videos de familiares y allegados que los sacaban de la dureza de la confrontación política. O la participación en un ping-pong de preguntas y respuestas en las que daban a conocer sus gustos en otras áreas como cultura, gastronomía o esparcimiento.

Pero en lo concreto, lo político comenzó a revelarse a partir del primer eje temático, que fue la Seguridad. El encargado de abrir las exposiciones fue Demaio, quien avanzó con su propuesta de “generar un plan integral anti-delito” y para tal objetivo, apuntó a sumar “más cámaras en el COM, mejor ubicadas y atendidas; crear un Consejo Municipal de Seguridad, encabezado por el intendente y en el que estén todas las fuerzas operativas”, además de “crear un fondo de seguridad municipal”.

Por su parte, Raverta se expresó a partir del crecimiento de todos los indicadores relacionados con la inseguridad y dijo que “las propuestas tienen que ser contundentes”. También se expresó en relación a que hay que aumentar la planta de agentes policiales, los patrulleros y las cámaras, pero que la estructura policial “tenga instrucción local”.

En cuanto a Montenegro, se dedicó a recorrer las acciones que implementó su gobierno en este asunto, como las más de 1500 cámaras conectadas al COM, la creación de la patrulla municipal, la compra de veinte patrulleros y la creación del anillo digital, a la vez que volvió a cuestionar que “teníamos 700 agentes de las fuerzas federales” que hoy no están y que no se controla el uso de celulares en las cárceles.

Desde la Izquierda, Mauregui reconoció los problemas de la inseguridad, que “sufrimos los trabajadores”, pero dijo que el problema viene “de arriba, con las mafias policiales”, a la vez que “fortalecer la fuerza de seguridad en los barrios, aumenta los casos de gatillo fácil, torturas. Hay que tener en cuenta los discursos de seguridad que buscan llevar más brutalidad en los barrios”.

EMPLEO

Bajo el eje temático empleado, Raverta recorrió diversas obras que se han hecho desde Nación y Provincia en la ciudad, como el dragado, la circunvalación para el cordón frutihortícola o el PreViaje, a la vez que se lamentó de que “siempre somos la principal ciudad con desempleo de Argentina”.

Por su parte Montenegro habló del camino “corto y del camino largo”, y dijo que su Gobierno eligió el segundo, que significa “hacerse cargo”. Por eso, repitió uno de los eslóganes de su gestión, como que “transformamos la ciudad del no en la del sí” y que el “Estado debe acompañar al privado en la generación de puestos de trabajo”. Allí recordó las ordenanzas que se vetaron y que permitieron avanzar con temas como la producción de gin o los foodtrucks.

Mauregui recordó que “siete de cada diez tienen empleo precario en la ciudad y que las mujeres son más precarizadas que los varones”, a lo que consideró “no un fenómeno natural, sino un fenómeno llevado adelante por empresarios y sindicatos”. Allí se plegó a la propuesta del Frente de Izquierda a nivel nacional, de apostar a jornadas laborales de seis horas para que más personas puedan acceder a un trabajo.

Demaio fue más provocador y apostó a “cambiar las reglas de juego”, al remarcar que “de la ciudad no se puede ir ni un emprendimiento que genere trabajo”. En un discurso ajustado a la línea de su partido a nivel nacional, propuso una reforma para que las Pymes crezcan gracias a terminar, entre otras cosas, “con la industria del juicio”.

TRANSPORTE

En un punto donde llamativamente los cuatro candidatos se pusieron de acuerdo fue en Transporte, donde todos coincidieron que el servicio que se presta actualmente es pobre y al que calificaron, entre otros términos, de “anacrónico, sucio y caro”, y que debe actualizar sus recorridos.

De todos modos, hubo diferencias entre los candidatos, especialmente entre Raverta y Montenegro. Mientras el segundo recordó que viene trabajando “desde 2019 para ver cuáles eran las mejores opciones”, la primera le recordó que el pliego está demorado en el Concejo dentro de una Comisión “que lidera un concejal del Ejecutivo”. Para la candidata de Encuentro Marplatense hay que tener “coraje y capacidad” para controlar.

No obstante, Montenegro volvió a cuestionar el tema de los subsidios, “más allá del partido político que sea”, al considerar que “está claro que hay una discriminación: Los subsidios son diferenciados, pagamos el boleto más caro que en Ciudad de Buenos Aires y en AMBA”.

Mientras Demaio aportó ideas como un sistema de trasbordo, a la vez que pidió un servicio “más inclusivo” con unidades que sean cómodas para personas con discapacidad, Mauregui fue más radical al sostener que el servicio se debe “municipalizar”.

Y dentro de este eje el único que sacó el tema de las aplicaciones de transporte fue el referente de La Libertad Avanza, quien dijo estar “a favor” porque “los servicios tienen que ser ofrecidos de forma competitiva”.

MEDIO AMBIENTE

El último tramo estuvo protagonizado por la temática de Medio Ambiente, donde Mauregui se mostró en contra de la exploración offshore en la costa de Mar del Plata: “No creemos que se genera empleo, sino que es desarrollo para las empresas”.

Dentro de este tópico, Demaio se refirió al sistema de recolección de residuos, “con horarios y pautas que no se cumplen, un control que debe tener la Municipalidad y que no lo tiene”. Ante esto, propuso revisar el pliego, “no sólo multar sino exigir que el servicio sea el correcto”.

En el mismo sentido se expresó Raverta, quien dijo que por cuestiones del cambio climático la ciudad se inunda más seguido y que por eso “hay que resolver las obras de desagüe que falten”, además de atender cuestiones como el predio de recolección y la limpieza de la ciudad y prometer “un nuevo pluvial de Constitución”.

Este tema lo cerró Montenegro, quien detalló acciones que lleva adelante la Municipalidad, como la separación domiciliaria de residuos, el programa “Producto Local” y la generación del “Distintivo Verde” para aquellos emprendimientos que promuevan acciones medioambientales.

Quedó tiempo para que durante un minuto cada candidato exponga su conclusión, que mantuvieron el clima de cordialidad que primó durante toda la exposición. Este fue el último encuentro público entre candidatos a intendente, que ahora se preparan para la recta final de sus campañas que desembocará en las elecciones del 22 de octubre.