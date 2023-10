Persecución por Mogotes con dos menores malvivientes en una moto robada

Durante la tarde del domingo, los operadores del COM advirtieron al personal policial perteneciente al Comando de Patrullas de la circulación a muy alta velocidad de una moto de alta cilindrada con dos sujetos a bordo en la zona sur de la ciudad. Se observó mediante las cámaras que tanto quien manejaba el rodado cómo así también su acompañante eran masculinos, ya que no llevaban casco colocado, mientras que la moto no poseía la chapa patente.

Una persecución se originó cuando los efectivos intentaron interceptar el motovehículo, resultando en la Avenida De los Trabajadores al 2.800, que la moto colisionó con un Chevrolet Corsa. El acompañante al caer y reincorporarse intentó sustraerle el moto vehículo a dos jóvenes que transitaban por el lugar: en la maniobra evasiva por parte del conductor de éste último rodado, terminó impactando contra el lateral del móvil policial.

A pesar de los intentos por escaparse, ambos masculinos de la moto fueron aprehendidos, constatando al ser identificados, que eran menores de edad.

La conductora del Chevrolet Corsa debió ser trasladada al Hospital Mar del Plata, lúcida y consciente con politraumatismos cómo así también la menor (de 16 años) acompañante de la moto que impactó contra el patrullero (una ambulancia del SAME la condujo al HIGA politraumatizada y consciente).

Ambos aprehendidos también fueron asistidos por los médicos del SAME por presentar lesiones leves producto de la colisión. La moto en la que circulaban (Benelli de 350 cm3), poseía un PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO POR HURTO del día sábado pasado a solicitud de la Comisaría 2da.

Por lo sucedido intervino el Dr. Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil quien ordenó que el conductor del motovehículo fuera notificado de la formación de causa por el delito de ENCUBRIMIENTO, mientras que el acompañante lo sea en el marco de la carátula ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, quedando alojados en el CEA de Batán.