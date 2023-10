Día Mundial de la Salud Mental: un área "relegada a la que no se le da la importancia que merece"

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Una fecha que representa el compromiso global para crear consciencia y darle la importancia que merece.

Esta es un área de la salud marplatense que preocupa cada vez más. Tanto con dos casos de suicidios relativamente cercanos en tiempo y metodología al sur de la ciudad como también con la falta de inversión en instituciones públicas de esta índole.

Para ello, en mayo desde la Secretaría de Salud, se lanzó la línea de atención municipal que atiende las 24 horas con especialistas, la cual en agosto, registró más de 600 llamados de los cuales el 70% corresponden a mujeres entre 30 y 50 años. La misma está disponible para consultas sobre diagnósticos de depresión, ansiedad, intervenciones en intentos de suicidios y demás demandas de la sociedad con respecto a la salud mental.

Sobre esto El Marplatense dialogó con un especialista en el área, para profundizar la actualidad en Mar del Plata, entender qué es la salud mental y qué factores la afectan.

En ese sentido, el psiquiatra marplatense Juan Tesone expresó: "A la salud mental hay que darle el valor que tiene, en la integridad de la salud que implica el cuerpo y el psiquismo y que el ser humano es una unidad psiquecuerpo y por lo tanto puede haber una problemática psíquica exclusivamente o puede haber una psíquica que incida en el cuerpo. A su vez una problemática del cuerpo que incida en el ciclismo".

"En general, la salud mental en nuestro país está bastante relegada, no se le ha dado la importancia que merece y Mar del Plata no es una excepción a ello. Localmente no hay servicios de psiquiatría de hospital público. Lo único que hay en la ciudad, para adultos es el Hospital al Regional que es un servicio totalmente saturado, porque aparte tiene servicios cerrados y no existe otro servicio público de internación. Por otro lado, las salas municipales también tienen largos periodos de espera y muchas dificultades tanto en la salud mental de adultos como en la infantojuvenil, la cual prácticamente no tiene de especialización", dijo el especialista.

Y amplió: "A esta área de la salud, en el mundo no se le ha dado el valor que tiene sin embargo, algunas estadísticas y de acuerdo a unas cifras que da la la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030 y no falta tanto. La depresión, por ejemplo es una problemática muy frecuente en general. En el mundo se calcula que alrededor de un 4% de la población, parece una depresión. En Argentina, hay mucha, incluso una problemática muy seria, es la alta tasa de suicidios de adolescentes que hay. En algunas provincias como del norte son las que están más castigadas por este flagelo".

"Actualmente hay una tasa de suicidios de adolescentes de casi 13 cada 100.000, lo cual es muchísimo. Lo más complejo en la juventud en lo que hace la salud mental son de las adicciones que alcanzan a distintos tipos de sustancias, desde el alcohol hasta psicoactivas o eventualmente también en ciertos casos las adicciones a las pantallas por ejemplo en los celulares. Y sobre todo está empezando a surgir también entre los adolescentes las de los videojuegos y las de las apuestas online", indicó Juan Tesone.

Asimismo, el psiquiatra profundizó: "El abanico de adicciones, es el problema más grave de los jóvenes en este momento. Luego hay que ver cómo se llega a esa adicción, por algún trastorno psíquico seguramente por alguna carencia afectiva por el mismo motivo social, las causas son múltiples y variadas, pero en todo caso la consecuencia actual es el consumo".

"La enfermedad mental es una enfermedad en sí misma, tiene la misma entidad que cualquier problema somático. Hay muchísimas licencias por enfermedades, que la causa es mental. Habría que darle justamente a los trastornos mentales toda la entidad que merecen porque la gente piensa que es falta de voluntad o que el que lo padece, no se lo propone. Y esto de algún modo niega que la persona que parece algún tipo de trastorno mental requiere una ayuda profesional. Esa misma, muchas veces no puede ser brindada porque no hay servicios públicos que la que la propongan, que la puedan ofrecer", explicó Tesone.

Se ha visto mucha gente mayor en situación de calle o sufriendo para llegar a fin de mes con la jubilación. Sobre esto, explicó: "Los problemas de la gente mayor que no tiene domicilio que tiene que vivir en la calle, es algo muy complejo con múltiples variantes que no solamente se deberían atribuir a un problema de salud mental".

"Hoy por el contexto económico que atravesamos, es imposible acceder a la propiedad a comprar y a alquilar. Por lo cual, la gente que está en situación de calle no solamente tiene una consecuencia psicológica en su salud", agregó.

Y cerró al respecto: "Por lo cual creo que no es bueno que una persona quede hospitalizada crónicamente en un hospital psiquiátrico, pero tampoco lo es no tener ningún lugar que le puede ofrecer un lugar de internación en caso de una crisis aguda".

"Este es un fenómeno que se acrecentó con la pandemia, sobre todo la depresión y hay estadísticas muy elocuentes. Por ejemplo la Organización Mundial de la Salud dice que en el primer año de la pandemia la depresión aumentó un 25% y obviamente Argentina formó parte de esa cifra", precisó Tesone.