Viaje de egresados: "Mar del Plata puede ser la Bariloche de la Provincia de Buenos Aires"

El empresario Cali Pilaftsidis habló en CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, en la previa del fin de semana largo que vivirá Mar del Plata, puso en valor el Previaje y destacó la gestión que se vienen desarrollando con el viaje de egresados de los jovenes de la Provincia que eligen, en su gran mayoría, a la "feliz" para disfrutar de sus últimos días del secundario.

"Mar del Plata está capacitada tranquilamente con la infraestructura que tenemos para ser el Bariloche de la Provincia de Buenos Aires", dijo referenciando directamente la llegada de jovenes de los distintos distritos de la PBA.

Y amplió: "Acá lo importante es que tenés la infraestructura y eso hace que Mar del Plata tranquilamente se pueda posicionar muy rápidamente como la número 1 en lo que es la Provincia de Buenos Aires en viaje de egresados, tanto primarios como secundarios".

El empresario, emprendedor de raigambre familiar con el parque Aquópolis, Aerópolis y destinos de playa, dijo que “el PreViaje yo creo que es una herramienta importante, hay que administrarla, hay que ver en qué fechas, yo no lo veo mal que sea en determinados momentos de temporadas bajas y a destinos donde antes no existía el turismo, así que en ese sentido el PreViaje me parece positivo".

"Para Mar del Plata es muy bueno en el sentido de que durante el mes de Agosto, Septiembre y Octubre son 3 meses donde se trabaja muchísimo y a eso vos le agregás lo que es Bonaerenses y le agregas lo que son los Juegos Evita y tenés una temporada baja la verdad que muy buena y muy interesante", remarcó.

En ese sentido, recordemos que este lunes el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, salió a cruzar a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, tras el segundo debate previo a las elecciones. Tras como indicó El Marplatense, la dirigente del Pro se manifestó contra el PreViaje y los viajes de egresados: "Hay que dejarse de joder con eso", dijo.

“Me pareció por lo menos extraño, sin ánimo de chicana, lo que terminó diciendo Bullrich del PreViaje, que es un plan que usaron más de 7.500.000 de personas en la Argentina que benefició a 20 mil pymes, que terminó haciendo que el turismo sea el que más empleo registrado generó. Decir que es un ‘plancito’ para que se vayan los estudiantes de viaje de egresados a Bariloche o no conoce o no lo entendió”, apuntó Lammens.

En este sentido, Lammens reforzó su crítica: “Me parece igual de grave cualquiera de las dos opciones porque estamos hablando de una de las áreas centrales de la economía argentina”, sumando su palabra a los dichos del marplatense Ariel Ciano, de Aerolíneas Argentinas y el concejal Horacio Taccone.

El actual concejal, Presidente de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante y primer candidato por el Encuentro Marplatense, se refirió a los dichos de Patricia Bullrich en el debate presidencial, en los que pidió al candidato Sergio Massa “dejarse de joder” con el PreViaje denominándolo también como un plancito”.

“Para los marplatenses, para el trabajo en la gastronomía, en la hotelería, de los servicios de taxis y de la totalidad de la economía turistica el Previaje que impulsa el gobierno nacional no es un ¨plancito¨ como dijo la candidata presidencial JxC”, manifestó Horacio Taccone.

“Es evidente que, de mínima, hay un gran desconocimiento por parte de Patricia Bullrich acerca de los que significa esta acción de promoción del turismo interno y es muy peligroso que se descalifique así una política que todos los marplatenses sabemos muy bien que ha permitido fortalecer la actividad durante toda la temporada baja. Sin ir más lejos este invierno hemos tenido récord de presencia durante mayo, junio y julio, meses en los que normalmente, sin el PreViaje, la actividad turistica sería muy baja.” dijo el concejal.

En CNN Radio, Cali Pilaftsidis salió en defensa del Previaje: "no es que lo utilizas como turismo solamente, porque en realidad después toda esa famosa efecto cascada que produce el turismo, es así, es realmente, das servicio, das combustible, instalaciones, hotelería, gastronomía".

"Yo lo he visto en estos 3 o 4 años que se viene haciendo el PreViaje 1, el 2, el 3, el 4 y creo que hasta tenemos el número 5 que fue ahora o termina ahora y yo lo vi como positivo, lo mismo que los viajes de egresados, lo vi como algo positivo" dijo y sostuvo que "estamos hablando de aproximadamente 100 mil chicos que pasan por la ciudad, con lo que genera, transportación, hotelería, gastronomía, parques, recreación, boliches a la noche, regalos, todo eso hace que haya mucha más mano de obra y el turismo es mucho generador de primer empleo que eso es importante".

Por último manifestó que "yo creo que es muy positivo y se puede articular para que tengamos la famosa Mar del Plata de 12 meses con un período en donde es el mes de Agosto, el mes de Septiembre y el mes de Octubre es muy muy bueno, se trabaja muchísimo con grupos y colegios”.