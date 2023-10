Comienzan los 16avos del fútbol local

Luego de que se haya disputado la última jornada de la segunda fase del torneo "Emiliano Dibu Martínez" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol, quedaron confirmados los últimos clasificados a playoffs y sin demasiado descanso, este miércoles se jugarán los primeros cruces.

Por los dieciséisavos de final, los primeros cuatro de la Zona Reválida se enfrentarán entre ellos. Mientras Almagro Florida chocará con Boca, Argentinos del Sud hará lo propio con San José.

Luego, este domingo se disputarán los octavos de final, donde Once Unidos esperará por el segundo mejor clasificado de la fase anterior y Banfield por el primero. General Urquiza con Los Andes, Kimberley frente a Círculo, River ante Alvarado y Quilmes contra Independientes son los otros choques.

Cabe señalar que los dos primeros de la Zona Campenato, Deportivo Norte y Atlético Mar del Plata, esperan en cuartos de final.

FIXTURE

16vos de Final (miércoles 11/10)

Cancha: San Lorenzo | Almagro Florida vs Boca

Cancha: Argentinos del Sud | Argentinos del Sud vs San José

Así quedaron los cruces de Octavos:

Once Unidos vs 2º Mejor Clasificado de 16vos de Final

Banfield vs 1º Mejor clasificado de 16vos de Final

General Urquiza vs Los Andes

Kimberley vs Círculo

River vs Alvarado

Quilmes vs Independiente