Nueva Ley de Alquileres: martilleros locales afirman estar disconformes

Con la aprobación de la nueva Ley de Alquileres el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, comienzan las preocupaciones tanto desde el sector de martilleros y corredores como para los inquilinos y propietarios.

En ese sentido, en Mar del Plata, insisten con que esta nueva modificación que aún falta ser promulgada, creará mayores problemas. La falta de oferta para alquilar, se transformó en una preocupación constante hace varios meses para los locales y esta nueva Ley genera aún mayor incertidumbre.

Sobre eso, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Guillermo Rossi dialogó con El Marplatense y expresó: "La verdad que esta nueva ley, que se terminó de aprobar, falta la promulgación, realmente no suma nada al mercado de alquileres. Esto no va a provocar ningún incentivo en el propietario para ponerla en alquiler. Por un lado se bajó el período de ajuste de un año a seis meses, por otro se mantuvo el contrato por tres años, pero le agrega un agravante que es la utilización de un índice que es muy inferior a la inflación. Entonces esto va a provocar que el dueño decida o no alquilar, no poner su propiedad en alquiler o retirarla, o quizás genere un nuevo aumento de precio en los alquileres. No vino a traer tranquilidad, ni mejora en el mercado de alquileres".

"Esto no mejora la oferta de alquileres y creemos que lo que puede llegar a provocar, es una retracción aún mayor y un aumento de precios, porque si el índice que se va a aplicar es inferior al real de inflación, el propietario va a pretender un valor superior. No trae tranquilidad al propietario, esa es la realidad. No suma nada, al contrario", dijo.

"La oferta de alquileres hoy es muy baja, no decimos nula porque siempre ingresa alguna propiedad pero realmente escasea. Y de cara al verano, la gente prefiere alquilar por esos meses de temporada y esperar. Esa espera, si hubiese habido un cambio de Ley superadora a lo que en realidad salió, quizás se transformaría en un vuelco al alquiler por 36 meses. Esperamos la promulgación de la Ley y también ver qué pasa con las nuevas autoridades, si siguen manteniendo la misma o se genera un nuevo cambio, una mejora", continuó desde el Colegio de Martilleros.

Y agregó: "Igualmente, así como decimos que la ley no nos resulta buena y que tardaron tres años para modificarla, manteniendo cosas malas o cometiendo errores en esta, de todas formas instamos a cumplirla. Es la ley y hay que cumplirla. Así como afirmamos que no nos gusta, hay que cumplirla. Ojalá que pueda salir alguna superadora el año que viene y que realmente resuelva el problema de la vivienda en materia de alquileres, porque sabemos que la dificultad más grande acá en el país es que no hay crédito. El alquiler es paliar una situación pero en realidad lo que se necesita acá son créditos y eso es a lo que nosotros apuntamos".

En cuanto a ajustes para mejorar la Ley, Rossi indicó: "Sobre el ajuste semestral, hubo una discusión sobre si era mejor cada seis meses o cada cuatro. Nos parece prudente el semestral, el contrato hubiese sido mejor que fuera por un período inferior, pero lo que agrava esta Ley es el tema del cambio de índice. Si se hubiera mantenido el mismo que tenía, hubiese sido superadora, pero al utilizar un índice que va muy por debajo de la inflación, no le da una una tranquilidad al propietario; ni en cuanto al que se va a aplicar porque el alquiler va a quedar retraído, por lo cual seguramente los precios van a subir y además, el propietario no tiene seguridad jurídica. No sabe qué puede pasar con la ley. Siempre está sujeta a cambios, cada uno que viene no mejora el anterior. Entonces eso no le da tranquilidad al propietario".

"Nosotros creemos que sí el contrato hubiese sido por dos años, con el ajuste semestral y con el índice que ya teníamos aplicando, hubiese sido superadora y provocado que los propietarios volcarán la propiedad en alquiler. Incluso también con algún incentivo, pero fundamentalmente reglas claras. Después podemos hablar sobre si el mercado puede regirse por la libreta de voluntad de las partes. Hay diferentes opiniones, pero nosotros creemos que con estos tres puntos claros, se le hubiera dado tranquilidad a la gente para alquilar, más de la que tiene hoy con este ajuste anual", concluyó el referente.