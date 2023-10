"Si Milei gana en primera vuelta, Demaio será el próximo intendente"

En la previa a la llegada de Javier Milei a Mar del Plata, el candidato a la intendencia de General Pueyrredon por La Libertad Avanza (LLA), Rolando Demaio, y su primer concejal, Emiliano Recalt, analizaron la posibilidad de imponerse en la ciudad y coincidieron en que "la seguridad es pésima, el sistema de salud se cae a pedazos y la educación también".

"Va a ser impresionante. Este sábado a las 17.30 estaremos con Milei en Güemes y Castelli para dar comienzo a una caravana", invitó Demaio.

En tanto al significado que tiene el evento, fue Recalt quien destacó: "Tomamos esto como un desafío y con mucha responsabilidad, desde lo que coordinó en la Quinta Sección Alejandro Carrancio con Juliana Santillán y el equipo que tenemos en Mar del Plata". Y a su vez, en el plano nacional, mencionó que "Milei está en 35,5 puntos y JxC en 22", por lo que sienten que si el líder libertario gana en primera vuelta, "Demaio será el próximo intendente de General Pueyrredon".

Ante las aseveraciones de Recalt, el candidato a Intendente expresó: "Es fuerte, pero es la verdad. Quiero que la gente sepa que somos los únicos que tienen un proyecto integral de gobierno. Tenemos aspiraciones muy fuertes sobre qué y cómo lo vamos a hacer para que nuestra ciudad de forma productiva vuelva al lugar que nunca tuvo que haber perdido; ese lugar de privilegio en Argentina y de ser el faro, el foco de atención".

"Queremos una ciudad pujante, activa y con reglas claras de juego, donde la inversión privada pueda venir, establecerse y generar puestos de trabajo para el bien de todos. Y queremos achicar el gasto pegándole a la política. Este gobierno tiene el triste récord de pasar de 82 a 135 funcionarios políticos", aseguró.

Y en esa misma línea, explicó que si ese aumento se hubiese transformado en "mejores servicios", lo verían con "buenos ojos", pero aseguró que al contrario, "la gestión es mala".

"Venimos a cambiar el paradigma restructurando el Municipio y estableciendo nuevas prioridades presupuestarias porque la plata debe gastarse donde los marplatenses y batanenses más lo necesitan", acotó.

¿En dónde se gasta el dinero en la actualidad?

Según el vicepresidente de Crear Mar del Plata, "gastaron partidas millonarias en publicidad, viáticos y propagandas, o en cursos sobre reducción de brechas de género, que no son una prioridad".

Asimismo, apuntó: "Es fácil decir que somos la ciudad discriminada, pero se gastaron muchos millones de pesos en funcionarios, y lo vimos con la Secretaría de Cultura. Y si Milei es Presidente, ¿qué mejor que Demaio como intendente? Debemos fijar prioridades".

Por otro lado, Demaio añadió: "Lo único que queremos como marplatenses es saber en qué gastan la plata. La seguridad es pésima, el sistema de salud se cae a pedazos y la educación también. Son tres cuestiones que el Estado tiene que dar y no se puede desentender. Cuando seamos gobierno buscamos una ciudad segura, donde los establecimientos escolares reciban mediante una fuerte descentralización administrativa obras de mantenimiento".

Sobre esa idea, añadió que necesitan "lo mismo" para el sistema de salud y que su objetivo es reformar el Estado "con la premisa de no permitir más aumento en la planta de personal".

MAR DEL PLATA DISCRIMINADA

En último lugar, Recalt dejó fuertes declaraciones sobre las acusaciones desde el sector de Guillermo Montenegro: "Por más que el color de la Provincia sea distinto, nos vamos a mover con el equipo que sea necesario para ir a pelear. Si decís que te sentís discriminado, para ello antes tendrías que haber hecho una presentación o algún tipo de acto".

"La gente nos dice que no se siente orgullosa de ser marplatense. Creo que se sienten abandonados con este gestión y ver que no pueden progresar. Demaio está acá para que no se vaya un pibe más de Mar del Plata", concluyó el abogado.

Escuchá la nota completa