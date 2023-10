Adultos mayores vs tecnología: los mitos de una batalla conquistada

Por Camila Barros Palma

El avance de la digitalización es inminente, el uso de aparatos tecnológicos con acceso a internet se transformó en un medio para comunicarse, aprender o cumplir la lista de pendientes, todo a un clic de distancia.

Sin embargo, esta simpleza que encontramos los nativos digitales para solucionar una gran parte de nuestras vidas a través de una pantalla, no funciona de la misma manera para aquellos que se encontraron con un cambio de época que requiere interpretar nuevos códigos.

Daniel se encamina a los 67 años y a pesar de que tenía cierto conocimiento del manejo de celulares para comunicarse, decidió interiorizarse en todas las herramientas que ofrece el dispositivo para manejarse con mayor fluidez.

Por eso ingresó a un curso, ya que "uno no se anima en cierta altura de la vida a meter dedos y siempre tenés el temor de que si apretás algo mal, se me descompagina todo, hay lugares que uno no se mete por no tener una guía", comentó.

Respecto a cuándo apareció esta necesidad de introducirse en el mundo de la tecnología, contó que "empezamos a preocuparnos y profundizar cuando empezó la pandemia. Hubo un antes y un después; por mi trabajo iba, cobraba en el banco por medio de cheque o efectivo, el cajero hasta ahí nomás, era desconfiado porque no sabía si me iba a dar bien, pero después en la medida que la pandemia empezó a profundizarse, tuvimos el problema del homebanking y que era todo por la computadora o el celular".

El caso de Daniel no es el único, Lucía Bonifatti, integrante del espacio SUMAR que organiza un curso de uso de celular para personas de la tercera edad, explicó que "el perfil de las personas que asisten son aquellos que a lo largo de su vida han trabajado, estudiado, criaron una familia, se han desarrollado en los ámbitos laborales personales, pero no han podido ingresar a la lógica de la digitalización".

En esta línea, señaló que "la aceleración que tenemos todos en el uso de la tecnología para nuestra cotidianeidad, ellos lo viven de una manera abrupta y difícil. Lo que más encontramos es miedo a la tecnología, a usar los dispositivos, a romperlos, a meter la pata, a hacer algo malo y es el primer factor en el que trabajamos".

De modo que es importante, "entender que no hay nada en lo tecnológico que no sea reversible y ese es el primer paso para trabajar y aprender a usar el celular. Hay que perder ese miedo que viene de aspecto sociales, culturales donde las personas mayores, el gran prejuicio, entorpecen el ritmo de la vida diaria de esta época moderna, donde la vejez es una carga y no está incorporada en el imaginario de la sabiduría, lo que pueden aportar. Entonces los tiempos de la vejez van a contramano de los tiempos de la tecnología", declaró.

Además, "te ponés a pensar realmente, me tengo que meter de cabeza en conocimientos porque de lo contrario quedo fuera totalmente del contexto. Nos animamos, porque por ejemplo en el tema de la seguridad en el celular vas viendo las claves y las anotás en un cuaderno", expresó Daniel.

"Nosotros hicimos un cambio importante en nuestras vidas y fue una vuelta de hoja inesperada. Nos abrió un cambio de paradigma, qué hacemos, nos ocupamos un poquito de esto, le damos importancia en el mundo actual a cómo se maneja la tecnología, hubo que ponerse las pilas para tener una enseñanza nueva", concluyó Daniel.

Accesibilidad y seguridad digital: la experiencia de usuario para adultos mayores

Para lograr empoderar a los adultos mayores, con herramientas para que puedan usar aparatos tecnológicos de forma activa, es necesario brindar un producto que se accesible en todos los sentidos.

Aquí es donde ingresa el concepto de experiencia de usuario, que refiere a las formas de crear un dispositivo que sea fácil de utilizar y que tiene en cuenta las necesidades del público.

En relación a esto, Lucía Bonifatti, interpretó que “en su mayoría son complejas de usar, no por las aplicaciones o páginas en sí, sino por esta instancia previa que es el temor al uso de los dispositivos y tecnología”.

Por este motivo, “ las páginas pueden todos los parámetros de accesibilidad y tener la experiencia de usuario que tiene que ver con la UX aceitada para que los adultos mayores la puedan usar de manera simple, rápida, intuitivamente, pero el problema que nosotros notamos y por eso diseñamos este curso que tiene que ver con la forma en la que se sienten cómodos con la tecnología”, analizó.

En tal sentido, Santiago Trigo, perito informático, explicitó que “depende del sitio o la aplicación. A mi entender, algunos sitios son muy intuitivos y de fácil uso, otros no lo son. Va a depender mucho de la organización o empresa y el nivel de preocupación puesta a la hora de diseñar un sistema con 'una experiencia de usuario' fácil e intuitiva”.

Así que “la propuesta es trabajar socialmente en la incorporación de los ritmos del adulto mayor en lo que hace al uso de estas herramientas y lo mismo con ellos para que aprendan a perder el miedo y a manejarse con mayor soltura”, aseguró Bonifatti.

Otra de las preguntas que surgen sobre la relación de los adultos mayores y la tecnología es el nivel de vulnerabilidad que poseen en relación a las estafas virtuales que han crecido exponencialmente en el último tiempo.

La integrante del Espacio Sumar, opinó que “las estafas virtuales son muy populares, todas las conocen y le tienen miedo, pero no es mayor al miedo de romperlo, de meter la pata, desinstalar algo, de cometer algún error que tenga consecuencias”.

Las principales preocupaciones son “si me robarán los datos, si estoy haciendo bien esto, etc. Hemos comprobado, a través de encuestas de victimización realizadas entre el Observatorio Universitario y el InFo-Lab de la UFASTA, que los adultos mayores no son los más propensos a caer ante algún tipo de ciberdelito. Sino que la distribución del ciberdelito se mantiene en iguales índices desde los 30 años hasta la adultez. El mito de que el adulto mayor cae más seguidos en estafas, es falso”, enfatizó Trigo.

Entre las estafas más comunes, hoy se encuentra “el robo de cuenta de Whatsapp o alguna red social. Una vez que el delincuente obtiene acceso a la cuenta, puede pedir dinero para devolvérsela a la víctima, pedir dinero prestado a sus contactos o vender dólares a sus contactos. Esto último es porque suplanta la identidad de la víctima ya que tiene acceso a su cuenta”, transmitió.

“El uso de la técnica conocida como ingeniería social es el principal método de ataque. Los delincuentes ganan la confianza de sus posibles víctimas y hacen que la propia víctima le brinde información o el propio acceso a su cuenta, necesaria para que el delincuente pueda llevar a cabo su cometido. Los engaños pueden ser a partir de un llamado telefónico, un correo falso, sitio falso, etc. Los delincuentes no son expertos informáticos, sino que son expertos en vulnerar personas, no sistemas”, reveló el perito informático.

No obstante, hay que resaltar que estas cuestiones no deben ser una barrera para el acercamiento a la tecnología. Ya que “la posibilidad de usar los celulares y por ende participar de los grupos de WhatsApp, las redes sociales, hacer toda la interacción en el mundo digital, aumenta la posibilidad de relacionarse, les permite un nuevo espacio donde vincularse”, sostuvo Lucía Bonifatti.

“Hoy que por cuestiones de seguridad quizás las cuestiones presenciales han mermado. Está bueno que no se pierda la red de apoyo social de los adultos mayores en esta etapa de la vida, que se pueda sostener y fortalecer, y en eso la tecnología y la posibilidad de relacionarse es clave”, finalizó.