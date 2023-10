Ecuador decide en un balotaje si vuelve a apostar por la izquierda o si elige a un joven empresario liberal

“Estas elecciones tienen una característica muy particular, siendo tan largas, con debates y confrontaciones, han sido apáticas para la mayoría de la gente. Los candidatos no han logrado conectar con eventos masivos y eso ha sido muy especial. No han cautivado la atención de la gente”, afirmó Pérez.

Ecuador vive hoy con miedo. El narcotráfico, con base en la ciudad portuaria de Guayaquil y en la provincia de Esmeraldas, en el norte, ha cambiado en unos pocos años el país y lo ha convertido en uno de los más violentos de la región. Matanzas, asesinatos, tiroteos y ataques masivos y coordinados contra fuerzas de seguridad forman parte de la cotidianeidad en las zonas más candentes.

Los jefes narcos dominan el tráfico desde las prisiones. La lucha por el control del negocio de la droga entre distintas facciones convirtió a Guayaquil y sus zonas aledañas en tierra de nadie. Los nexos con los carteles mexicanos aumenta la violencia cotidiana.