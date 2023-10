Damián Arabia: "Patricia Bullrich va a ganar el 22 de octubre"

Damián Arabia, candidato a Diputado Nacional y quien maneja la articulación con el interior del país de la campaña de Patricia Bullrich, habló en CNN Radio sobre el escenario económico y social actual, de cara a las elecciones del próximo domingo: "Los argentinos estamos viviendo un momento complicado y que se vio empeorado en las últimas semanas".

"El dólar a más de mil pesos, la pobreza a más del 40%, la pobreza infantil a más del 55%, la inflación del 13% mensual y 135% acumulado y una clara responsabilidad del gobierno por parte del Ministro de Economía, candidato a presidente y casi presidente en ejercicio, Sergio Massa", enumeró Arabia en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

A su vez señaló, respecto de La Libertad Avanza: "Ante esa situación, hay ciertas fuerzas que cometen algunas irresponsabilidades en sus dichos y no colaboran a llevar calma a esta etapa de la Argentina".

Sin embargo, se diferenció: "Desde Juntos por el Cambio aportamos la mirada de un país que empieza a ordenarse y la situación desde el 10 de diciembre será la situación desde la que sacaremos adelante a la Argentina".

En ese sentido, destacó la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta como eventual Jefe de Gabinete nacional: "Necesitamos a los mejores y así como designamos a Melconian, creemos que Horacio aporta en esa implementación. Es un hombre de gestión, con gran capacidad de trabajo y manejo de equipos".

También rechazó la implementación de las encuestas: "No las miramos mucho y si las hubiésemos mirado antes, no habríamos participado de las PASO, donde decían que Patricia no pasaba de la interna".

"Estamos cerca de la gente, haciendo recorridas y haciendo lo que hay que hacer para el futuro gobierno y no especulamos por medio voto más o medio voto menos", agregó Arabia.

En cuanto plan de gobierno y económico, el candidato a diputado destacó que Juntos por el Cambio cuenta con su plataforma electoral y apuntó: "En el caso de Sergio Massa, no puede decir nada porque sus dichos dicen por él, es el Ministro de Economía. Él dice que va a terminar con la inflación, ¿y por qué no lo hace ahora? La LLA no tiene equipo, gente y está improvisando, algunos días dice que va a hacer una cosa y luego otra".

"Parece bastante endeble y ante esa situación, la Argentina no está para improvisados, para un salto al vacío o un cheque en blanco", advirtió. Y recalcó que, a pesar de estar el país en un "piso histórico", aún se pueden hacer las cosas peor.

En contrapartida, resaltó la figura de Bullrich: "Ella puede hacer las cosas bien porque ya se enfrentó a situaciones adversas y salió adelante. Tenemos un equipo de cambio verdadero y tenemos una oportunidad histórica que no debemos dejar pasar".

Y enfatizó: "El domingo sabremos qué sucederá y estoy convencido de que Patricia Bullrich va a ganar el 22 de octubre. Ojalá la ciudadanía nos acompañe porque Juntos por el Cambio tiene el equipo, los gobernadores, los intendentes, los diputados y senadores para gobernar".

Sobre las medidas a implementar desde el primer día, Arabia contó: "Lo primero que hay que hacer es ajustar las variables que están totalmente desaforadas. Argentina tiene un cepo cambiario, que no sabemos cuántos tipo de cambios tenemos, tenemos impuestos regresivos que nos anulan la producción, el Plan Platita de Massa donde le da a la maquinita y la Argentina debe tener las cuentas ordenadas y terminar con el déficit fiscal".

Por último, Arabia se pronunció sobre los supuestos audios viralizados de Carlos Melconian: "No vamos a comentar sobre audios falsos. No puede ser que inventen todo el tiempo cualquier cosa, te inventan una placa, un texto o un vídeo y no se puede estar todo el tiempo saliendo a desmentir fake news. Los problemas de los argentinos son otros".