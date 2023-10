Ramiro Marra: "Nosotros somos el voto útil para sacar al kirchnerismo"

Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por La Libertad Avanza, visitó los estudios de CNN Radio para analizar la coyuntura política de cara a las próximas elecciones: "Nosotros somos el voto útil para sacar el kirchnerismo, luego veremos quienes de Juntos por el Cambio se quieren sumar a nuestro espacio".

"Nosotros fuimos ninguneados mucho tiempo, nos trataron de loquitos que gritan y que proponen cosas diferentes y no teníamos chances. Teníamos cierto ninguno de la política y el establishment, pero ahora le hacemos el mismo ninguneo a Juntos por el Cambio, ya que están atrás de las encuestas. Le devolvemos la gentileza", señaló Marra desde Hora 10, con Francisco Olivera.

En ese sentido calificó como "la nada misma" el anunció de Patricia Bullrich de oficializar a Horacio Rodríguez Larreta como su eventual Jefe de Gabinete: "Juntos por el Cambio está muy atrás de las encuestas, nosotros somos el cambio y el kirchnerismo es la continuidad. No tengo que darle una entidad a un anuncio marketinero, sino lo hubieran anunciado hace quince días. Hay una especulación y no me interesa juzgarlos".

En tanto que negó que La Libertad Avanza hiciera "mediciones propias" y que utilizan "los pocoso recursos" con los que cuentan de manera inteligente: "¿Para qué hacer una encuesta, qué ganas? Yo con la mía ni en pedo pago una encuesta, ellos seguro la pagan con la nuestra. ¿Qué ganas pagando una encuesta, calmar la ansiedad? Prefiero comprarme una chocotorta".

Por otro lado, Marra habló de la denuncia que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, le efectuó al candidato presidencial por La Libertad Avanza y actual diputado nacional, Javier Milei, y en relación a la disparada del dólar: "Lo del presidente es un disparate jurídico y una persecución política clara. No tenemos ningún tipo de responsabilidad y sube porque sube hace 20 años y baja el peso. ¿En serio están diciendo que el dólar está subiendo por nosotros?".

También se refirió a la conferencia de prensa que realizó Milei como respuesta y en donde sucedieron polémicas con periodistas: "Nos tenemos que defender de muchas cosas que pasan porque sino nos pasan por encima. Javier es un tipo genuino y si estás hablando estás molestando al resto, no a él".

Y observó: "Hoy los medios de comunicación se enfrentan a una realidad que antes no había, que ya no hay un monopolio de la palabra y que hay gente que habla del otro lado, que puede ser gente de las redes sociales y dirigentes políticos".

En este sentido subrayó el cambio en algunos modos: "Antes tenía que responder las preguntas que me hacen y no podía responder con una repregunta, y ahora se hace juego. Yo respondo con preguntas, que por ahí antes me decían que era una falta de respeto, pero lo hago por respeto a un ida y vuelta porque es un diálogo".

Por otro lado, el candidato a alcalde porteño mostró parte de sus propuestas, como en seguridad: "Equipamiento, capacitaciones y el reconocimiento a las fuerzas de seguridad con mejores salarios".

A su vez resaltó que su vicejefe de gobierno es un comisario retirado con 30 años de experiencia en la Policía Federal. Y es miembro fundador de la Policía Metropolitana, además de contar con un plan de seguridad.

"Queremos darle libertad de acción a la policía para actuar, siempre con la ley bajo el brazo", enfatizó Marra. Además comentó, respecto del nuevo uso de las pistolas taser: "Se quedan cortos. ¿Saben la cantidad de armamento no letal para que use la policía y acá estamos discutiendo 60 taser? Está bien lo que pasó ayer, pero debió pasar antes y tiene que pasar mayor medida.

Respecto al tránsito criticó que se usó a la Ciudad de Buenos Aires para una campaña política y denunció: "Cada Metrobús que inauguraron era para ganar votos y debemos reaordenar eso".

En este punto, Marra manifestó que el problema es el exceso y ejemplificó: "Me gusta el Metrobús en ciertos lugares, pero no en todos lados como hacen ellos. Una biciscenda está bien, pero seis carriles en la Avenida Libertador está mal. Nos están tomando el pelo, es un show de marketing enorme".

También adelantó la eliminación de la VTV y la propuesta de subtes todos los días y a toda hora. Y añadió: "Queremos generar nuevos estacionamientos subterráneos, licitarlos y que haya más espacio abajo de las avenidas".

Y concluyó, respeto a los parkimetros: "Habría que ver cuáles funcionan y cuáles no, hay que generar mayor oferta de estacionamientos".