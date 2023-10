Por entradas agotadas, La Beriso lanzó una nueva fecha en Mar del Plata

Tras agotar entradas para la función del 21 de octubre en Mar del Plata, La Beriso anunció una nueva fecha, que tendrá lugar el viernes 20, donde presentará su nuevo disco "Mienten".

El álbum fue grabado entre diciembre y enero de 2023 en Estudio de grabación del Abasto Monsterland bajo la producción artística de Rolo Sartorio con colaboración de Álvaro Villagra. Contiene 12 nuevas canciones inéditas, compuestas por Rolo en épocas de pandemia.

“En la pandemia como no se podía salir aproveché para componer muchas canciones, es la primera vez que tuvimos que elegir entre más de 30 canciones para el disco”, explicó el cantante y aclaró que se trata de "un disco pandémico”.

La Beriso es una agrupación argentina de rock que surgió en 1998 en uno de los barrios más populares de la Provincia de Buenos Aires, que poco a poco, se posicionó en el circuito alternativo local hasta convertirse en la banda argentina más convocante del último tiempo.

Está integrada por Rolando “Rolo” Sartorio (voz/guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra/coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería) y cuenta con los musicos invitados: Conde Kung (teclado), Yamil Lopez (guitarra/coros), Pablo Puntoriero (saxofón y Percusión), Natalia Lanza Castelli y Mariana Gonzalez en Coros.

La banda participó de los principales festivales del país y desde el 2013 cada show es Sold Out en todos los lugares que se presenta: Estadio Luna Park, Estadio Único de la Plata (40,000 personas en 2015 y repitiendo sold out en diciembre de 2017), Estadio de Vélez Sarsfield (40,000 personas en 2018), Estadio DirecTV Arena (15,000 personas) y dos funciones completamente sold out en el Estadio Ferrocarril Oeste (50,000 personas entre los dos shows), además de ser los teloneros de los shows de The Rolling Stones y Guns N' Roses en Argentina.

Su consagración llegó de la mano de su nueva producción “Pecado Capital”, con el que se presentaron el en Estadio River Plate ante más de 55,000 personas a fin del 2016, convirtiéndose así en la octava banda local que logra presentarse en uno de los míticos estadios de Argentina y uno de los más reconocidos por artistas internacionales en Latinoamérica.

Con nueve álbumes de estudio y dos en vivo, encabezaron las listas de ventas y popularidad en el país. También han realizado colaboraciones y grandes reversiones de canciones.